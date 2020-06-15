Огонёк-Огниво, 2020

Сказка-мюзикл о любви, рассеивающей тёмные чары.
Чтобы одержать победу над злом, герою этой сказочной истории сначала предстоит развеять тьму в собственной душе.
Молодой ремесленник Гончар живёт в непроглядной нищете. Как и все жители сказочного Города Мастеров, в котором происходит действие мультфильма, день ото дня он честно трудится, но получает за работу жалкие крохи. Заветная мечта Гончара – разбогатеть настолько, чтобы больше никогда не приходилось слышать голодное урчание собственного живота. Однажды его мечта сбывается, когда в его руки попадает волшебное Огниво. Нужно только загадать желание, черканув искру, и оно непременно сбудется. Недолго думая, Гончар использует магию и загадывает себе несметные богатства, не подозревая, что в колдовской сделке заплатить придется собственной добротой.
Тем временем Огниво ищет его настоящая владелица, злая Королева сказочных земель. Ради вечной молодости и власти Королева давным-давно изгнала из своего сердца всякое сострадание, но, чтобы поддерживать в себе жизнь, ей приходится питаться золотом, которое для неё добывает волшебное Огниво.
Единственным спасением от проклятия, очерняющего душу ремесленника, может стать только настоящая любовь, и тогда на помощь другу приходит бойкая и искренняя девушка по имени Огонёк. Ей предстоит напомнить одурманенному парню, что настоящее счастье невозможно купить.
Основанный на классической сказке мультфильм берёт у Г.Х. Андерсена лишь некоторые сюжетные черты, например главного героя – юношу, одержимого идеей легкодоступного богатства – и само магическое Огниво, исполняющее желание в обмен на проклятие. Авторы мультфильма проделали большой путь, стремясь рассказать сказку современным языком, не потеряв её нестареющей морали.
Персонажей озвучивают Сергей Бурунов, Эдгар Запашный, Наталья Терешкова, Александр Олешко и другие.
Режиссёр-постановщик Константин Щёкин признается, что в производстве первого в своей карьере полнометражного мультфильма ему помог опыт работы с Георгием Данелией над анимацией «Ку! Кин-дза-дза» (2012).
Фильм создавался с применением любимой технологии студии «Вверх» – рисованной анимации. Так свои мультфильмы создавал, например, Уолт Дисней. Характерная черта этого метода – многослойная проработка фона, которая требует особенной кропотливости. Чтобы при помощи этой техники создавать длинные произведения, требуется отлаженная система «конвейера» внутри студии, где каждый член художественной группы несёт ответственность за небольшую деталь рисунка-кадра.
Мультфильм представлял Россию на международном кинофестивале в Шанхае.
История начинается с доброго, но бедного Гончара, который однажды находит Огниво — магический артефакт, делающий его владельца богатым, но взамен насылающий смертельное проклятье. Спасти Гончара может только самоотверженность главной героини — девушка по имени Огонёк. Она, не раздумывая, бросается на выручку друга, помогая ему понять, что любовь и честный труд важнее денег и власти.