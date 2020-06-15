Огонёк-Огниво, 2020

Сказка-мюзикл о любви, рассеивающей тёмные чары.

Чтобы одержать победу над злом, герою этой сказочной истории сначала предстоит развеять тьму в собственной душе.

Молодой ремесленник Гончар живёт в непроглядной нищете. Как и все жители сказочного Города Мастеров, в котором происходит действие мультфильма, день ото дня он честно трудится, но получает за работу жалкие крохи. Заветная мечта Гончара – разбогатеть настолько, чтобы больше никогда не приходилось слышать голодное урчание собственного живота. Однажды его мечта сбывается, когда в его руки попадает волшебное Огниво. Нужно только загадать желание, черканув искру, и оно непременно сбудется. Недолго думая, Гончар использует магию и загадывает себе несметные богатства, не подозревая, что в колдовской сделке заплатить придется собственной добротой.

Тем временем Огниво ищет его настоящая владелица, злая Королева сказочных земель. Ради вечной молодости и власти Королева давным-давно изгнала из своего сердца всякое сострадание, но, чтобы поддерживать в себе жизнь, ей приходится питаться золотом, которое для неё добывает волшебное Огниво.

Единственным спасением от проклятия, очерняющего душу ремесленника, может стать только настоящая любовь, и тогда на помощь другу приходит бойкая и искренняя девушка по имени Огонёк. Ей предстоит напомнить одурманенному парню, что настоящее счастье невозможно купить.

Основанный на классической сказке мультфильм берёт у Г.Х. Андерсена лишь некоторые сюжетные черты, например главного героя – юношу, одержимого идеей легкодоступного богатства – и само магическое Огниво, исполняющее желание в обмен на проклятие. Авторы мультфильма проделали большой путь, стремясь рассказать сказку современным языком, не потеряв её нестареющей морали.

Персонажей озвучивают Сергей Бурунов, Эдгар Запашный, Наталья Терешкова, Александр Олешко и другие.