Барби: Рок-принцесса, 2015

Жизнь принцессы Кортни переворачивается с ног на голову, когда она меняется местами со знаменитой рок-певицей Эрикой. При отправлении в летний лагерь случается организационная путаница, и принцессу Кортни отправляют в лагерь для поп-певиц, а Эрику - в королевский лагерь. Пока начальники лагерей пытаются устранить беспорядок, Эрика и Кортни приспосабливаются к новой для себя среде и развлекаются, заводя новых друзей. А когда девушки узнают, что из-за враждующих боссов оба лагеря могут закрыть, они решают объединить свои таланты, чтобы выступить с уникальным музыкальным номером.