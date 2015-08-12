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Барби: Рок-принцесса Барби: Рок-принцесса
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Barbie in Rock 'N Royals

Барби: Рок-принцесса, 2015

2015 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Два мира сталкиваются, когда современная аристократка принцесса Кортни и известная рок-звезда Эрика Джуно случайно меняются местами. Теперь по непреднамеренной путанице красивая дворянка прибывает в Кэмп-Поп, а талантливая певица оказывается совсем одна в Кэмп-Роял…

  • Когда Кортни рассказывает своим товарищам по койке историю о своей выходке с портретом герцогини, это отсылка к «Барби: Принцесса и рок-звезда»». В этом фильме главная героиня заменяет протеже тети на осла.
  • У практически бессменной актрисы озвучки ролей главных героинь франшизы Келли Шеридан профессиональное актерское образование: она получила степень по театральному искусству в 2001 в университете Саймона Фрэйзера и работала в Молодежном театре Ванкувера. На многих аниме-сайтах ей ошибочно приписывают озвучку «Мобильного воина Гандама» (вместо Стеллы Лусье). Когда вышел этот проект, Келли было 2 годика!
  • Эрикой стала Кьяра Дзанни, известная по озвучиванию «Бионикл: Маска света» (2003, Хайли), «Стеллалуны» (2004, главная героиня), «Мой маленький пони» (1994, Бон-Бон, 2004, Твинкл Твирл), «Хамтаро» (2000, главный персонаж), «Люди X: Эволюция» (2001-02, Джубили). Во франшизе «Барби» озвучивала разных персонажей с 2005 года.
  • Бетани Браун — принцесса Женевьев — пришла в «Барби» на «Приключениях русалочки 2», где стала голосом Ренаты.

Жизнь принцессы Кортни переворачивается с ног на голову, когда она меняется местами со знаменитой рок-певицей Эрикой. При отправлении в летний лагерь случается организационная путаница, и принцессу Кортни отправляют в лагерь для поп-певиц, а Эрику - в королевский лагерь. Пока начальники лагерей пытаются устранить беспорядок, Эрика и Кортни приспосабливаются к новой для себя среде и развлекаются, заводя новых друзей. А когда девушки узнают, что из-за враждующих боссов оба лагеря могут закрыть, они решают объединить свои таланты, чтобы выступить с уникальным музыкальным номером.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 12 августа 2015
Возраст 0+
Режиссер
Майкл Гогуэн
В ролях
Келли Шеридан
Chiara Zanni
Бетани Браун
Бетани Браун
Девин Далтон
Майкл Добсон
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек мультфильма Барби: Рок-принцесса
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