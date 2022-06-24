Человек из Торонто, 2022

Американский комедийный боевик, режиссером которого является Патрик Хьюз, создатель «Телохранителя киллера», другой кинокартины в этом же жанре с актерами Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлом Л. Джексоном в главных ролях. Робби Фокс и Крис Бреммер написали сценарий по рассказу, который Бреммер задумал вместе с Джейсоном Блюменталем. Блюменталь, в свою очередь, также продюсирует фильм вместе со своими партнерами по другим проектам Тоддом Блэком и Стивом Тишем. В этом боевике от кинокомпании Sony Pictures Releasing главные роли сыграли Кевин Харт, Вуди Харрельсон, а также звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко, для которой эта роль стала первой большой работой в кино после окончания популярного телесериала.
Действие увлекательной комедии происходит в современном Нью-Йорке, в котором каждый день можно стать частью необыкновенной истории. Главный герой фильма (Кевин Харт) – обычный парень, один из нью-йоркских неудачников, привыкших постоянно попадать в неловкие ситуации и делать все не так, как нужно. Однажды из-за ошибочного бронирования на онлайн-сервисе по аренде жилья Airbnb мужчина сталкивается с самым смертоносным убийцей в мире, известным как Человек из Торонто (Вуди Харрельсон). Героев случайно принимают друг за друга, и теперь им приходится находиться вместе в одной квартире и терпеть общество друг друга. Непримечательный парень столкнется с устрашающим миром киллера, и, согласно традициям жанра, встреча этих ребят станет лишь началом захватывающих и опасных приключений.
Изначально роль убийцы должен был сыграть актер Джейсон Стэйтем. Однако в марте 2020 года за шесть недель до начала съемочного процесса Стэйтем внезапно покинул проект из-за конфликта с продюсерами, с которыми у него не сошлось мнение относительно фильма. На замену ему был выбран Вуди Харрельсон.
О картине впервые стало известно в январе 2020 года, когда появилась информация о том, что режиссер Патрик Хьюз («Неудержимые 3», «Телохранитель киллера») возьмется за сценарий Робби Фокса («Старики под присмотром», «Мужчина нарасхват»).
Помимо Харрельсона в фильме также снялись Кейли Куоко («Теория большого взрыва», «Бортпроводница»), Кевин Харт («1+1: Голливудская история», «Джуманджи: Зов джунглей»), Лила Лорен («Власть в ночном городе», «Остаться в живых»).
Кейли Куоко и Кевин Харт уже работали вместе над комедийным фильмом Джереми Гарелика «Шафер напрокат» (2015).
Планировалось, что съемки начнутся в апреле 2020 года в Атланте, но за месяц до этого производственный процесс пришлось перенести в связи с пандемией COVID-19. В конечном итоге съемки стартовали лишь 12 октября 2020 года в Торонто, который заменяет американский мегаполис, где на самом деле происходят события фильма.
Премьера должна была состояться 20 ноября 2020 года, но ее пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.
Музыку к фильму написал Рамин Джавади, композитор таких проектов, как «Железный человек» (2008) и «Игра престолов» (2011-2019).
Оператором картины является Роберт Харди. Он известен тем, что работал над такими проектами, как «Воспоминания о будущем» (2014), «Миссия невыполнима: Последствия» (2018), «Из машины» (2014).
Из-за ошибки Airbnb обычный житель Нью-Йорка попадает в одну квартиру с киллером по прозвищу Мужчина из Торонто.