Человек из Торонто, 2022

Изначально роль убийцы должен был сыграть актер Джейсон Стэйтем. Однако в марте 2020 года за шесть недель до начала съемочного процесса Стэйтем внезапно покинул проект из-за конфликта с продюсерами, с которыми у него не сошлось мнение относительно фильма. На замену ему был выбран Вуди Харрельсон.

О картине впервые стало известно в январе 2020 года, когда появилась информация о том, что режиссер Патрик Хьюз («Неудержимые 3», «Телохранитель киллера») возьмется за сценарий Робби Фокса («Старики под присмотром», «Мужчина нарасхват»).

Помимо Харрельсона в фильме также снялись Кейли Куоко («Теория большого взрыва», «Бортпроводница»), Кевин Харт («1+1: Голливудская история», «Джуманджи: Зов джунглей»), Лила Лорен («Власть в ночном городе», «Остаться в живых»).

Кейли Куоко и Кевин Харт уже работали вместе над комедийным фильмом Джереми Гарелика «Шафер напрокат» (2015).

Планировалось, что съемки начнутся в апреле 2020 года в Атланте, но за месяц до этого производственный процесс пришлось перенести в связи с пандемией COVID-19. В конечном итоге съемки стартовали лишь 12 октября 2020 года в Торонто, который заменяет американский мегаполис, где на самом деле происходят события фильма.

Премьера должна была состояться 20 ноября 2020 года, но ее пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.

Музыку к фильму написал Рамин Джавади, композитор таких проектов, как «Железный человек» (2008) и «Игра престолов» (2011-2019).

Оператором картины является Роберт Харди. Он известен тем, что работал над такими проектами, как «Воспоминания о будущем» (2014), «Миссия невыполнима: Последствия» (2018), «Из машины» (2014).