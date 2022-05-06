Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шутки в сторону 2 Шутки в сторону 2
Киноафиша Фильмы Шутки в сторону 2
Loin du périph

Шутки в сторону 2, 2022

2022 / Франция
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 6 мая 2022
Премьера в мире 6 мая 2022
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Луи Летерье
Луи Летерье
В ролях
Омар Си
Омар Си
Лоран Лафитт
Лоран Лафитт
Дмитрий Сторож
Дмитрий Сторож
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шутки в сторону 2 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Приложение киноафиши