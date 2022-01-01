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Фильмы с Кристианом Бейлом
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Фильмы с Кристианом Бейлом

Кристиан Бэйл достиг известности благодаря участию в громких проектах. При подготовке к съемкам актер не щадит себя.

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FORD против FERRARI
FORD против FERRARI
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8.0
биография, драма, спорт
2019, США
Между нами музыка
Между нами музыка
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6.0
драма, мюзикл, мелодрама
2018, США
Маугли: Легенда джунглей
Маугли: Легенда джунглей
6.0
драма, приключения, семейный
2018, США
Власть
Власть
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7.0
биография, комедия
2018, США
Недруги
Недруги
7.0
драма, приключения, вестерн
2017, США
Спилберг
Спилберг
7.0
документальный, биография
2017, США
Игра на понижение
Игра на понижение
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7.0
драма
2016, США
Обещание
Обещание
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма, исторический, триллер
2016, США
Рыцарь кубков
Рыцарь кубков
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6.0
драма, мелодрама
2015, США
Исход: Цари и Боги
Исход: Цари и Боги
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6.0
боевик, драма, приключения
2014, Великобритания / США
Из пекла
Из пекла
6.0
триллер
2013, США
Афера по-американски
Афера по-американски
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6.0
исторический, триллер, драма
2013, США
Темный рыцарь: Возрождение легенды
Темный рыцарь: Возрождение легенды
7.0
драма, триллер, боевик
2012, США / Великобритания
13 женщин из Нанкина
13 женщин из Нанкина
7.0
драма, исторический
2012, Китай
Цветы войны
Цветы войны
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7.0
исторический, драма
2012, Китай
Боец
Боец
7.0
драма
2010, США
Терминатор: да придет спаситель
Терминатор: да придет спаситель
7.0
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения
2009, США / Германия / Великобритания
Джонни Д
Джонни Д
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7.0
драма
2009, США
Темный рыцарь
Темный рыцарь
8.0
драма, мистика, триллер, боевик
2008, США
Поезд на Юму
Поезд на Юму
Смотреть за 1 рубль
7.0
вестерн
2007, США
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5 лучших фильмов с Кристианом Бейлом

Карьера Бэйла началась в 9 лет. Мальчик снялся в рекламном ролике, а через год появился на театральных подмостках. Известность к начинающему актеру пришла в 1987 году, когда в прокат вышли сразу два фильма с его участием. В «Империи Солнца» его персонаж был основным, а в «Мио, мой Мио» мальчик выступил в роли друга главного героя. После этих картин карьера Бэйла пошла в гору. Он стал работать с популярными режиссерами, а картины с его участием мгновенно становились культовыми. Актер известен тем, что не боится сбрасывать и набирать вес для своих ролей. Например, перед съемками в «Машинисте» он похудел на 30 кг. Смотрим 5 лучших фильмов с Кристианом Бэйлом.

2002 – «Эквилибриум»

Невероятное будущее уже наступило. Человечество справилось с войнами и преступлениями. Но за все приходится платить. Теперь люди лишены эмоций и возможности чувствовать. Книги, музыка и искусство находятся под строжайшим запретом. Любое нарушение карается смертью. Отключают эмоции при помощи наркотика. Для этого люди каждый день принимают Прозиум. Джон Престон в исполнении Бэйла следит за тем, чтобы правила не нарушались. Но однажды правительственный агент не примет очередную порцию наркотика. И для него откроется тот удивительный мир чувств, с которым он борется каждый день…

2006 – «Престиж»

В этом фильме Бэйл играет в паре с другим именитым актером – Хью Джекманом. Драматический триллер Кристофера Нолана является экранизацией фантастического романа, хотя сюжет и был сильно переделан. История в ленте развивается не последовательно, а в виде постоянных «флешбэков» главных персонажей. Действие начинается с того, что фокусника Альфреда Бордена судят за убийство его коллеги. Мы наблюдаем за историей противостояния двух величайших иллюзионистов, которая приведет к трагической развязке.

2008 – «Темный рыцарь»

Это еще один фильм Кристофера Нолана, являющийся второй частью истории о Бэтмене. За роль Джокера в картине Хит Леджер был удостоен Оскара посмертно. Ленту назвали одной из самых мрачных экранизаций комикса о популярном супергерое. Действие переносит нас в Готэм, где процветает организованная преступность. Брюс Уэйн надеется, что сможет отказаться от роли Бэтмена, поскольку верит в нового окружного прокурора Харви Дента. Но в городе объявляется новый грабитель, который не похож на всех остальных. Безумная философия Джокера ставит под сомнение идеалы борцов с преступностью.

2011 – «Цветы войны»

Лента является экранизацией романа «13 цветов Нанкина» и запрещена к показу в Японии. В фильме раскрывается жестокость японских войск во время вторжения в Китай в 1937 году. Начинается война, столица Нанкин захвачена. Жителей убивают, спастись удается немногим. Группа школьниц прячется в монастыре, где гробовщик Джон Миллер готовится похоронить главного священника. Японские офицеры приглашают девочек на праздник, который не сулит им ничего хорошего. Джон, который думает только о своей жизни, должен попытаться спасти их…

2019 – «Ford против Ferrari»

Еще один фильм, для съемок в котором Бэйлу пришлось сильно сбросить вес. Актер признавался, что практически перестал есть, чтобы подготовиться к роли. В этой ленте мы наблюдаем за противостоянием двух автомобильных концернов. Ford пытался купить Ferrari, но сделка провалилась. И теперь американцы собираются доказать свое превосходство на трассе. Впереди престижная гонка в Ле-Мане. Для участия в ней концерну предстоит нанять лучшего гонщика и создать легендарный автомобиль.

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