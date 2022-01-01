5 лучших фильмов с Кристианом Бейлом

Карьера Бэйла началась в 9 лет. Мальчик снялся в рекламном ролике, а через год появился на театральных подмостках. Известность к начинающему актеру пришла в 1987 году, когда в прокат вышли сразу два фильма с его участием. В «Империи Солнца» его персонаж был основным, а в «Мио, мой Мио» мальчик выступил в роли друга главного героя. После этих картин карьера Бэйла пошла в гору. Он стал работать с популярными режиссерами, а картины с его участием мгновенно становились культовыми. Актер известен тем, что не боится сбрасывать и набирать вес для своих ролей. Например, перед съемками в «Машинисте» он похудел на 30 кг. Смотрим 5 лучших фильмов с Кристианом Бэйлом.

2002 – «Эквилибриум»

Невероятное будущее уже наступило. Человечество справилось с войнами и преступлениями. Но за все приходится платить. Теперь люди лишены эмоций и возможности чувствовать. Книги, музыка и искусство находятся под строжайшим запретом. Любое нарушение карается смертью. Отключают эмоции при помощи наркотика. Для этого люди каждый день принимают Прозиум. Джон Престон в исполнении Бэйла следит за тем, чтобы правила не нарушались. Но однажды правительственный агент не примет очередную порцию наркотика. И для него откроется тот удивительный мир чувств, с которым он борется каждый день…

2006 – «Престиж»

В этом фильме Бэйл играет в паре с другим именитым актером – Хью Джекманом. Драматический триллер Кристофера Нолана является экранизацией фантастического романа, хотя сюжет и был сильно переделан. История в ленте развивается не последовательно, а в виде постоянных «флешбэков» главных персонажей. Действие начинается с того, что фокусника Альфреда Бордена судят за убийство его коллеги. Мы наблюдаем за историей противостояния двух величайших иллюзионистов, которая приведет к трагической развязке.

2008 – «Темный рыцарь»

Это еще один фильм Кристофера Нолана, являющийся второй частью истории о Бэтмене. За роль Джокера в картине Хит Леджер был удостоен Оскара посмертно. Ленту назвали одной из самых мрачных экранизаций комикса о популярном супергерое. Действие переносит нас в Готэм, где процветает организованная преступность. Брюс Уэйн надеется, что сможет отказаться от роли Бэтмена, поскольку верит в нового окружного прокурора Харви Дента. Но в городе объявляется новый грабитель, который не похож на всех остальных. Безумная философия Джокера ставит под сомнение идеалы борцов с преступностью.

2011 – «Цветы войны»

Лента является экранизацией романа «13 цветов Нанкина» и запрещена к показу в Японии. В фильме раскрывается жестокость японских войск во время вторжения в Китай в 1937 году. Начинается война, столица Нанкин захвачена. Жителей убивают, спастись удается немногим. Группа школьниц прячется в монастыре, где гробовщик Джон Миллер готовится похоронить главного священника. Японские офицеры приглашают девочек на праздник, который не сулит им ничего хорошего. Джон, который думает только о своей жизни, должен попытаться спасти их…

2019 – «Ford против Ferrari»

Еще один фильм, для съемок в котором Бэйлу пришлось сильно сбросить вес. Актер признавался, что практически перестал есть, чтобы подготовиться к роли. В этой ленте мы наблюдаем за противостоянием двух автомобильных концернов. Ford пытался купить Ferrari, но сделка провалилась. И теперь американцы собираются доказать свое превосходство на трассе. Впереди престижная гонка в Ле-Мане. Для участия в ней концерну предстоит нанять лучшего гонщика и создать легендарный автомобиль.