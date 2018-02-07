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Киноафиша Рецензии «Недруги»: Рецензия Киноафиши

«Недруги»: Рецензия Киноафиши

7 февраля 2018 00:00
«Недруги»: Рецензия Киноафиши
Изголодавшиеся по миру

1892 год, Нью-Мексико. Капитан Блокер получает приказ сопроводить умирающего вождя племени апачей в резервацию. Ему дают людей и провизию, а также документ, который, по мнению командования, позволит отряду дойти до места без проблем и промедлений. Постепенно продвигаясь к намеченной цели, бывшие заклятые враги лучше изучают и узнают друг друга, успевают понять и простить все, чем успели насолить друг другу и в итоге зарывают топор войны. На пути же им кто только ни встречается: и команчи, и женщина, потерявшая семью и нуждающаяся в помощи, а также военные - как честные и совестливые, так и промышляющие грабежами и считающими, что только сила и жестокость способны помочь им в обретении счастья и благополучия.

«Недруги»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Недруги»

У каждого в «Недругах» есть своя история и длинный монолог, после которого герой либо умирает, либо получает жизненный урок. Никто здесь больше не считает убитых противников, потому что их число уже просто неприлично произносить. Большинство из них задумываются о перемирии, только чтобы вернуться домой и постараться забыть то, чем они занимались на этой самолично придуманной войне. Персонажи здесь проделывают схожий на культового «Мертвеца» Джима Джармуша трюк: они совершают своеобразный путь очищения и смирения, позволяя судьбе самой решать, кого убирать с шахматной доски жизни, а кто еще сможет пригодиться и добиться большего, по крайней мере, не позволив убить очередных невиновных.

Кадр из фильма «Недруги»
Кадр из фильма «Недруги»

Природа здесь отвечает за души героев (Терренс Малик мог бы гордиться), а музыка - за недосказанность. Персонажи показываются, но либо не слышно, что они говорят, либо они только в мыслях произносят слова - саундтрек подсказывает зрителям о чем речь, поясняя действия и режиссерские решения «Недругов». Возглавляет проект, как и отряд, Кристиан Бейл. Задачи перед ним стояли различные – побольше молчать, задумчиво читать и лишь видом передавать всю гамму эмоций, испытываемых его персонажем. Розамунд Пайк – женщина, потерявшая детей и мужа, будто собирается повторить судьбу героини Натали Портман из «Джейн берет оружие», она боится индейцев как огня, но тоже меняет свое отношение к ним.

Кадр из фильма «Недруги»
Кадр из фильма «Недруги»

Ведь перед ней стоят непростые вопросы, которые она пытается решить сама. Руководителем Бейла был назначен Стивен Лэнг, который на удивление не показывает здесь зубы, а четко строит свои планы и выражает желания. А вот третий и далее планы - просто загляденье. Рядовой Тимоти Шамале из «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, немного более опытный солдат в исполнении Джесси Племонса из «Черной мессы» Скотта Купера и стандартно неоднозначный ветеран Бен Фостер из «Поезда на Юму» Джеймса Мэнголда. Индейцев в проекте изображают Адам Бич, он же Слипкнот и первый мертвый парень из «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра, и К’Орианка Килчер из «Нового мира» уже упоминавшегося Терренса Малика.

Кадр из фильма «Недруги»
Кадр из фильма «Недруги»

Картина «Недруги» - самый душевный фильм Скотта Купера, от выражения глаз и взгляда Кристиана Бейла сложно оторваться, они передают все страдания героев и боль, испытываемую за страну, в которой все серо. Фильм, возможно, и не новый взгляд на вестерн как на жанр, но напоминает зрителям о кровавых и никчемных временах, когда землю все еще пытались поделить, веря в то, что ее можно защитить и передать по наследству. Здорово, что все-таки есть те, для кого честь и благородство не последние слова в лексиконе. И ведь они готовы отстаивать их до последнего, не жалея живота за тех, кто рядом или просто нуждается в помощи. Больше всего «Недруги» походят на историю из книг, на которых обычно растут, когда родители пытаются поделиться с детьми всем, что было им интересно и содержит необходимые морали и принципы жизни как в обществе, так и вне его.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 15 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Недруги»

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