«Недруги»: Рецензия Киноафиши

Изголодавшиеся по миру

1892 год, Нью-Мексико. Капитан Блокер получает приказ сопроводить умирающего вождя племени апачей в резервацию. Ему дают людей и провизию, а также документ, который, по мнению командования, позволит отряду дойти до места без проблем и промедлений. Постепенно продвигаясь к намеченной цели, бывшие заклятые враги лучше изучают и узнают друг друга, успевают понять и простить все, чем успели насолить друг другу и в итоге зарывают топор войны. На пути же им кто только ни встречается: и команчи, и женщина, потерявшая семью и нуждающаяся в помощи, а также военные - как честные и совестливые, так и промышляющие грабежами и считающими, что только сила и жестокость способны помочь им в обретении счастья и благополучия.

Кадр из фильма «Недруги»

У каждого в «Недругах» есть своя история и длинный монолог, после которого герой либо умирает, либо получает жизненный урок. Никто здесь больше не считает убитых противников, потому что их число уже просто неприлично произносить. Большинство из них задумываются о перемирии, только чтобы вернуться домой и постараться забыть то, чем они занимались на этой самолично придуманной войне. Персонажи здесь проделывают схожий на культового «Мертвеца» Джима Джармуша трюк: они совершают своеобразный путь очищения и смирения, позволяя судьбе самой решать, кого убирать с шахматной доски жизни, а кто еще сможет пригодиться и добиться большего, по крайней мере, не позволив убить очередных невиновных.

Кадр из фильма «Недруги»

Природа здесь отвечает за души героев (Терренс Малик мог бы гордиться), а музыка - за недосказанность. Персонажи показываются, но либо не слышно, что они говорят, либо они только в мыслях произносят слова - саундтрек подсказывает зрителям о чем речь, поясняя действия и режиссерские решения «Недругов». Возглавляет проект, как и отряд, Кристиан Бейл. Задачи перед ним стояли различные – побольше молчать, задумчиво читать и лишь видом передавать всю гамму эмоций, испытываемых его персонажем. Розамунд Пайк – женщина, потерявшая детей и мужа, будто собирается повторить судьбу героини Натали Портман из «Джейн берет оружие», она боится индейцев как огня, но тоже меняет свое отношение к ним.

Кадр из фильма «Недруги»

Ведь перед ней стоят непростые вопросы, которые она пытается решить сама. Руководителем Бейла был назначен Стивен Лэнг, который на удивление не показывает здесь зубы, а четко строит свои планы и выражает желания. А вот третий и далее планы - просто загляденье. Рядовой Тимоти Шамале из «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, немного более опытный солдат в исполнении Джесси Племонса из «Черной мессы» Скотта Купера и стандартно неоднозначный ветеран Бен Фостер из «Поезда на Юму» Джеймса Мэнголда. Индейцев в проекте изображают Адам Бич, он же Слипкнот и первый мертвый парень из «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра, и К’Орианка Килчер из «Нового мира» уже упоминавшегося Терренса Малика.

Кадр из фильма «Недруги»

Картина «Недруги» - самый душевный фильм Скотта Купера, от выражения глаз и взгляда Кристиана Бейла сложно оторваться, они передают все страдания героев и боль, испытываемую за страну, в которой все серо. Фильм, возможно, и не новый взгляд на вестерн как на жанр, но напоминает зрителям о кровавых и никчемных временах, когда землю все еще пытались поделить, веря в то, что ее можно защитить и передать по наследству. Здорово, что все-таки есть те, для кого честь и благородство не последние слова в лексиконе. И ведь они готовы отстаивать их до последнего, не жалея живота за тех, кто рядом или просто нуждается в помощи. Больше всего «Недруги» походят на историю из книг, на которых обычно растут, когда родители пытаются поделиться с детьми всем, что было им интересно и содержит необходимые морали и принципы жизни как в обществе, так и вне его.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 15 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Недруги»