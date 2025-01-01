Меню
Кристиан Бэйл
Награды
Награды и номинации Кристиана Бэйла
Christian Bale
Награды и номинации Кристиана Бэйла
Оскар 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2019
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2011
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший герой
Победитель
MTV Movie Awards 2014
Лучшее перевоплощение
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Лучший герой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший бой
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
