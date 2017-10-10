«Между нами музыка»: Рецензия Киноафиши

Жить – значит петь свою песню

Четверо молодых людей пересекаются во время техасского рок-фестиваля в Остине. Под грохот рок-музыки у сцены и за ней разворачиваются четыре истории – Кука, Биви, Фэй и Ронды. У каждого из них есть свои демоны в голове, но их объединяет жажда ощутить себя живым и стать успешным.

Кадр из фильма «Песня за песней»

Противоречивый Терренс Малик снова собрал в своем странном произведении ряд известных имен, начиная от Райана Гослинга (Биви) и заканчивая Натали Портман (Ронда). Какими увещеваниями он заставил голливудских звезд сняться за сравнительно небольшой бюджет, так и останется, видимо, тайной. Может быть, неплохим подбором произведений музыкального андеграунда, обещанием, что все будет так же, как и в «Выживут только любовники», даже круче, потому что, нарочито избегая ракурсов на уровне глаз персонажей и снимая их то снизу, то сбоку, то частично, а то и вовсе с эффектом рыбьего глаза. С технической точки зрения все было бы хорошо, особенно в сочетании с музыкой, атмосферными видами и красивыми актерами, но что-то не срослось. «Песня за песней» откровенно трудна для восприятия, причем не ввиду своей сложности и заумности: фильм просто скучен. Особенно для тех, кто знаком с Маликом и его произведениями, в последнее время концентрирующегося на темах отношений, поиска хорошего и саморефлексии.

Кадр из фильма «Песня за песней»

В персонажах путаешься. Может быть, в отношении Биви и Кука это еще оправдано, пока пытаешься понять, с кем же Фэй и что же тут не так, но в остальном задумка режиссера так и остается непонятой. Руни Мара, из которой при желании можно слепить что угодно, лишь осложняет ситуацию постоянной сменой париков. Рваное повествование, которое должно было дать впечатление сложности сюжета, утомительно; экранное время Кейт Бланшет, которая могла бы вытянуть произведение в отличие от невразумительного Фассбендера, оказалось порезанным. Но это лучше, чем судьба Кристиана Бэйла, которого и вовсе вырезали из данного калейдоскопа рок-жизни.

Кадр из фильма «Песня за песней»

Вышеупомянутая Руни Мара, к слову, настоящая звезда в «Песнь за песней», желанная муза для любого рок-музыканта. Грустная, тонкокостная, волшебная, именно она задает основную тему повествования, ища себя, пытаясь почувствовать хоть что-то путем постельных экспериментов. У Мары хорошая химия с Гослингом, в отличие от Фассбендера и Портман, западающая в душу игра, нет злоупотребления прямым взглядом в экран.

Кадр из фильма «Песня за песней»

«Я просто думала, что мы будем просто катиться по дороге, от песни к песне, от поцелуя к поцелую», – говорит нам Фэй. Ее можно понять – аудитория тоже ждала интересный фильм, предполагая, что ее проведут от завязки через кульминацию к развязке. Но, на деле, Малек предлагает целый калейдоскоп сумбурных мыслей и эпизодов, с трудом укладывающихся в цельную картинку. Красивый, разноцветный, местами удачный, но слишком сумбурный. Впрочем, то, что наслоение мыслей все же в единую картинку складывается, наверное, хорошо.

Потапова Галина

Расписание и покупка билетов на фильм «Песня за песней!»