Пленница, 2013

Очень часто в погоне за карьерой, нам приходится жертвовать собой, своими отношениями, своей личной жизнь, уютом в своей семье. Порой, чтобы взобраться на очередную ступеньку необходимо перешагнуть через себя: через свои принципы, через дружбу с коллегой, через любовь близких людей. Как нам кажется, всего один раз. Нужен всего лишь один рывок, одна уступка обстоятельствам компромиссное решение после которого все станет как прежде. Но на то она и карьерная лестница чтобы после одной ступеньки шла вторая, третья, четвертая… И, чем выше мы поднимаемся по ней, тем чаще приходится идти на компромиссы с собой.