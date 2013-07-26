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Пленница Пленница
Киноафиша Фильмы Пленница

Пленница, 2013

2013 / Россия / Украина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Очень часто в погоне за карьерой, нам приходится жертвовать собой, своими отношениями, своей личной жизнь, уютом в своей семье. Порой, чтобы взобраться на очередную ступеньку необходимо перешагнуть через себя: через свои принципы, через дружбу с коллегой, через любовь близких людей. Как нам кажется, всего один раз. Нужен всего лишь один рывок, одна уступка обстоятельствам компромиссное решение после которого все станет как прежде. Но на то она и карьерная лестница чтобы после одной ступеньки шла вторая, третья, четвертая… И, чем выше мы поднимаемся по ней, тем чаще приходится идти на компромиссы с собой.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 26 июля 2013
Возраст 16+
Режиссер
Владимир Лерт
В ролях
Алексей Богачук-Петухов
Александр Кобзарь
Инна Беликова
Ольга Олексий
Ольга Олексий
Все актеры и съемочная группа
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Пленница
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