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The Founder

Основатель, 2016

2016 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Сюжет фильма рассказывает об обыкновенном человеке, который однажды создал самую популярную в мире сеть точек быстрого питания - McDonald's. Реймонд Альберт Крок работал риелтором, играл джаз, продавал миксеры и стаканчики. Однажды он приезжает на адрес для доставки и знакомится с братьями МакДональдами, владельцами маленького кафе в калифорнийском городке. Суть их заведения – молниеносное обслуживание клиентов. Альберт предлагает им глобальную стратегию, но, видя нерешительность своих новых знакомых, принимает решение развивать идею самостоятельно.

  • Компания, в которой Реймонд работал до основания сети ресторанов, до сих пор существует и является основным поставщиком оборудования для МакДональдс.
  • Рестораны, изображенные в фильме – декоративные. Они были сконструированы с нуля на парковках, потому что съемочная группа не нашла подходящие в локациях, которые соответствовали атмосфере киноленты.
  • Между Кроком и братьями МакДональдами были некоторые конфликты, но не такие масштабные, как изображено в фильме. Рей не обидел их, выделил огромные отчисления, а Дик даже был почетным гостем и поедателем 50-миллиардного бургера на церемонии 1984 года.

Фильм расскажет о жизни Рэя Крока, человека создавшего самую известную в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания — McDonald`s.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 21 июня 2017
Премьера в мире 13 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Джон Ли Хэнкок
Джон Ли Хэнкок
В ролях
Майкл Китон
Майкл Китон
Линда Карделлини
Линда Карделлини
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Ник Офферман
Ник Офферман
Лора Дерн
Лора Дерн
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
20:00
Каро Sky 17 Авиапарк
18:00
Полное расписание и билеты

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Основатель
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Логичный вопрос: зачем нам сейчас в прокате, пусть и онлайн, фильм 2016 года? Когда «Основатель» был запущен в производство, разумеется, ходили слухи, что недополучивший «Оскар» Майкл Китон работает на благо премии. Шутка ли, сыграть основателя ресторанной сети, которая стала синонимом Америки и фастфуда одновременно? Но фильм прошёл совершенно незаметно, номинаций и какой-то особой критики не было… И вот он выходит в российский прокат с максимальным апломбом,…
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саундтрек фильма Основатель
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«Основатель» в кинотеатрах

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Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Основатель»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Арбатская
2D
20:00
Каро Sky 17 Авиапарк Беговая
2D
18:00
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