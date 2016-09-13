Основатель, 2016

Наша рецензия

Логичный вопрос: зачем нам сейчас в прокате, пусть и онлайн, фильм 2016 года? Когда «Основатель» был запущен в производство, разумеется, ходили слухи, что недополучивший «Оскар» Майкл Китон работает на благо премии. Шутка ли, сыграть основателя ресторанной сети, которая стала синонимом Америки и фастфуда одновременно? Но фильм прошёл совершенно незаметно, номинаций и какой-то особой критики не было… И вот он выходит в российский прокат с максимальным апломбом,…