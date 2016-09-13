Основатель, 2016

Сюжет фильма рассказывает об обыкновенном человеке, который однажды создал самую популярную в мире сеть точек быстрого питания - McDonald's. Реймонд Альберт Крок работал риелтором, играл джаз, продавал миксеры и стаканчики. Однажды он приезжает на адрес для доставки и знакомится с братьями МакДональдами, владельцами маленького кафе в калифорнийском городке. Суть их заведения – молниеносное обслуживание клиентов. Альберт предлагает им глобальную стратегию, но, видя нерешительность своих новых знакомых, принимает решение развивать идею самостоятельно.
Фильм расскажет о жизни Рэя Крока, человека создавшего самую известную в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания — McDonald`s.