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Высота, 2017

2017 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Криминальный боевик Алекса Меркина повествует о миловидной сотруднице ФБР, оказавшейся в опасной и непредсказуемой ситуации на борту самолета, летящего в Вашингтон. Безобидный флирт с привлекательным незнакомцем внезапно оборачивается для Гретхен Блэр невольным участием в хитроумном ограблении на огромной высоте. Девушке некуда бежать, к тому же за помощь грабителям ей предложена кругленькая сумма.
 

  • Художественная кинокартина Меркина стала второй совместной работой после комедийного телесериала «Сайнфелд» (1989) для звезды «Высоты» Дениз Ричардс и исполнившего роль летчика Джона Пози.
  • На территории Великобритании фильм вышел в прокат на DVD под названием «Угоняемый». А вот в Германии на коробке с диском напечатали «Высота: Крепкий орешек в небе».
  • Стивен Грейбилл, сыгравший бизнесмена в «Высоте», ранее снимался в комедийном сериале Алекса Меркина «Руководство девушек в греховности», стартовавшем в 2012 году.
  • Кинокартину Алекса Меркина считают вольным ремейком к остросюжетному боевику 1992 года «Пассажир 57», снятому Кевином Хуксом.
  • После «Высоты» Дольф Лундгрен, сыгравший Мэтью Шарпа, и Джон Пози снова встретились на съемочной площадке «Черных вод». Актеры снялись в шпионском триллере 2018 года оператора Павла Патрики, ставшем для него режиссерским дебютом.

Агенту ФБР предлагают несколько миллионов долларов, чтобы помочь вору сбежать из захваченного самолёта.

4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 14 апреля 2017
Возраст 18+
Режиссер
Алекс Меркин
Алекс Меркин
В ролях
Дениз Ричардс
Дениз Ричардс
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Джонатан Липники
Джонатан Липники
Джон Пози
Чак Лиделл
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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