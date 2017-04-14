Высота, 2017

Криминальный боевик Алекса Меркина повествует о миловидной сотруднице ФБР, оказавшейся в опасной и непредсказуемой ситуации на борту самолета, летящего в Вашингтон. Безобидный флирт с привлекательным незнакомцем внезапно оборачивается для Гретхен Блэр невольным участием в хитроумном ограблении на огромной высоте. Девушке некуда бежать, к тому же за помощь грабителям ей предложена кругленькая сумма.
Агенту ФБР предлагают несколько миллионов долларов, чтобы помочь вору сбежать из захваченного самолёта.