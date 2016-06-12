Лобановский навсегда, 2016

Телевизионный режиссёр Антон Азаров («Дело на двоих», «Ярость») дебютирует на большом экране с лентой «Лобановский навсегда». В съёмках картины приняли участие Карло Анчелотти, Мишель Платини, Андрей Шевченко, Олег Блохин, Жак Ферран, Ринат Дасаев и другие. Все они не профессиональные актёры, а реальные люди, среди которых современники Лобановского.

В основе сюжета документальной ленты «Лобановский навсегда» лежит история легендарного тренера киевского Динамо Валерия Васильевича Лобановского. Именно он впервые в истории всего советского спорта вывел в гранды европейской футбольной лиги свой клуб. Под его руководством сборная СССР в 1988 стала вице-чемпионом Европы. В фильме, помимо интервью тренеров, игроков, болельщиков и журналистов, задействованы также редкие архивные материалы, которые прольют свет на личность этого вошедшего в историю человека.