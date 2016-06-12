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Лобановский навсегда Лобановский навсегда
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Лобановский навсегда, 2016

2016 / Украина
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Телевизионный режиссёр Антон Азаров («Дело на двоих», «Ярость») дебютирует на большом экране с лентой «Лобановский навсегда». В съёмках картины приняли участие Карло Анчелотти, Мишель Платини, Андрей Шевченко, Олег Блохин, Жак Ферран, Ринат Дасаев и другие. Все они не профессиональные актёры, а реальные люди, среди которых современники Лобановского.

В основе сюжета документальной ленты «Лобановский навсегда» лежит история легендарного тренера киевского Динамо Валерия Васильевича Лобановского. Именно он впервые в истории всего советского спорта вывел в гранды европейской футбольной лиги свой клуб. Под его руководством сборная СССР в 1988 стала вице-чемпионом Европы. В фильме, помимо интервью тренеров, игроков, болельщиков и журналистов, задействованы также редкие архивные материалы, которые прольют свет на личность этого вошедшего в историю человека.

- Фильм «Лобановский навсегда» получил главный приз международного фестиваля спортивного кино и телевидения в Милане

- Валерий Лобановский является обладателем золотой медали в качестве игрока, которую он получил в 1961 году

- Валерий Лобановский погиб 13 мая 2002 года

Документальный фильм о легендарном тренере киевского Динамо Валерии Васильевиче Лобановском, который впервые в истории советского спорта вывел свой клуб в гранды европейского футбола. Основу фильма составили отечественные и зарубежные архивные киноматериалы, а также оценки, суждения и воспоминания о Мэтре его современников — игроков, тренеров, журналистов, болельщиков.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 марта 2017
Премьера в мире 12 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Антон Азаров
Антон Азаров
В ролях
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Олег Блохин
Олег Блохин
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
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Лобановский навсегда смотреть онлайн

Лобановский навсегда
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«Русские футболисты – стадо ползающих по полю миллионеров, жирующих за народные деньги» - именно так сейчас принято отзываться о наших игроках. На страницах газет больше интервью и скандальных новостей про сборную, чем статей про достижения и победы, которыми страна могла бы гордиться. «Лучше не ходить вовсе на матчи, пусть ползают без нас» - таков вердикт футбольных болельщиков последних двух десятилетий. Кадр из фильма «Лобановский…
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