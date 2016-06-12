Лобановский навсегда, 2016

Телевизионный режиссёр Антон Азаров («Дело на двоих», «Ярость») дебютирует на большом экране с лентой «Лобановский навсегда». В съёмках картины приняли участие Карло Анчелотти, Мишель Платини, Андрей Шевченко, Олег Блохин, Жак Ферран, Ринат Дасаев и другие. Все они не профессиональные актёры, а реальные люди, среди которых современники Лобановского.
В основе сюжета документальной ленты «Лобановский навсегда» лежит история легендарного тренера киевского Динамо Валерия Васильевича Лобановского. Именно он впервые в истории всего советского спорта вывел в гранды европейской футбольной лиги свой клуб. Под его руководством сборная СССР в 1988 стала вице-чемпионом Европы. В фильме, помимо интервью тренеров, игроков, болельщиков и журналистов, задействованы также редкие архивные материалы, которые прольют свет на личность этого вошедшего в историю человека.
- Фильм «Лобановский навсегда» получил главный приз международного фестиваля спортивного кино и телевидения в Милане
- Валерий Лобановский является обладателем золотой медали в качестве игрока, которую он получил в 1961 году
- Валерий Лобановский погиб 13 мая 2002 года
Документальный фильм о легендарном тренере киевского Динамо Валерии Васильевиче Лобановском, который впервые в истории советского спорта вывел свой клуб в гранды европейского футбола. Основу фильма составили отечественные и зарубежные архивные киноматериалы, а также оценки, суждения и воспоминания о Мэтре его современников — игроков, тренеров, журналистов, болельщиков.