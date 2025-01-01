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Фильмы о трудоголиках

Все 33 Онлайн
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Отец года
Отец года
комедия, драма 2024, США
6.0
Идеальные дни
Идеальные дни
драма 2023, Германия / Япония
7.0
Неувольняемый
Неувольняемый
комедия 2022, Франция
6.0
Черный ящик
Черный ящик
триллер, детектив, боевик 2021, Франция
7.0
Очень плохие родители
Очень плохие родители
комедия 2021, Испания
6.0
Гламурные боссы
Гламурные боссы
комедия 2020, США
4.0
В прямом эфире
В прямом эфире
комедия 2019, США
6.0
Время возмездия
Время возмездия
боевик, триллер, драма 2018, США
6.0
Частная война
Частная война
биография, драма, военный 2018, Великобритания / США
6.0
Жизнь на повторе
Жизнь на повторе
комедия, драма 2018, Франция
6.0
Тони Эрдманн
Тони Эрдманн
драма, комедия 2016, Германия
7.0
Основатель
Основатель
биография, драма, исторический 2016, США
7.0
Стажер
Стажер
комедия 2015, США
7.0
Шеф Адам Джонс
Шеф Адам Джонс
комедия 2015, США
6.0
Стрингер
Стрингер
драма, криминал 2014, США
7.0
Одержимость
Одержимость
драма 2014, США
7.0
Лучшее предложение
Лучшее предложение
мелодрама, драма 2013, Италия
8.0
Человек, который изменил все
Человек, который изменил все
драма 2011, США
7.0
Черный лебедь
Черный лебедь
драма, триллер 2010, США
8.0
Социальная сеть
Социальная сеть
исторический, драма 2010, США
7.0
Предел риска
Предел риска
драма 2010, США
7.0
Мне бы в небо
Мне бы в небо
комедия, драма 2009, США
7.0
Список контактов
Список контактов
боевик, триллер 2008, США
6.0
Типа крутые легавые
Типа крутые легавые
криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания
7.0
Дьявол носит Prada
Дьявол носит Prada
комедия, драма 2006, США
7.0
Хороший год
Хороший год
драма, мелодрама, комедия 2006, США
7.0
В погоне за счастьем
В погоне за счастьем
комедия, драма 2006, США
8.0
Идиократия
Идиократия
комедия, фантастика, приключения 2006, США
6.0
Терминал
Терминал
мелодрама, драма 2004, США
7.0
Давайте потанцуем
Давайте потанцуем
мелодрама, комедия 2004, США
6.0
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Фильмы про трудоголиков обычно позволяют зрителям взглянуть на сложности, с которыми сталкиваются перфекционисты и люди, чей трудовой этикет иногда выходит за рамки разумного. Они могут рассматривать темы, связанные с балансом между работой и личной жизнью, а также со вмешательством работы в личные отношения. Фильмы этого жанра обычно помогают зрителям понять негативные последствия избытка работы и исследовать вопросы самопознания, самоценности и счастья. Они также часто вдохновляют зрителей задуматься над своим жизненным балансом и заботой о себе.

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