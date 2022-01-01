Взрослые ругают детей за драки в детсадовской группе и конфликты с одноклассниками в школе… Посмотрели бы на себя! Каждый, кто хоть месяц проработал в коллективе, знает: команда, где царят доброжелательность, взаимное уважение и взаимовыручка, – это из области фантастики!

Пять самых захватывающих фильмов про интриги на работе

Чем серьезней работа и выше доход, тем больше вероятность, что мирной атмосферы там никогда не будет: конкуренция, закулисные игры, буллинг, «раки в ведре». Выживает сильнейший или… подлейший?

«Вся королевская рать», 2006 (США)

Вилли Старк начинал идеалистом, желающим изменить мир, – но для политика это провал. Его противники идут на угрозы, шантаж и подкуп, а он должен быть робкой овечкой?! Став настоящим политическим монстром, он формирует собственную свиту из карьеристов и пешек. Журналисту Джеку Бердену, оказавшемуся в ней, приходится подстраиваться – но вскоре его заставят пойти против совести и собственной семьи.

Сценарист, режиссер и продюсер Стивен Заиллян никогда не видел предыдущую оскароносную экранизацию 1949 года и адаптировал сценарий исключительно по литературному первоисточнику – роману Роберта Пенна Уоррена.

«Да здравствует Цезарь!», 2016 (Великобритания)

Эдди Мэнникс трудится на известной киностудии – разгребает сложности, возникающие с непредсказуемыми, психованными, капризными, как дети, кинозвездами. Одновременно ему приходится сражаться с жадными до слухов журналистами. Странные режиссеры, выкидывающие фокусы актеры, сценаристы-коммунисты… Нормальную работу найти, что ли?!

Итан и Джоэл Коэны размышляли над идеей этой картины 10 лет, но сценария так и не написали. Взяться за проект их заставила шутка Джорджа Клуни – тот публично заявил, что участвует в нем, и у них не было выхода.

«Переводчики», 2019 (Франция)

Издатель собрал 9 разноязычных переводчиков, чтобы они в условиях полной секретности перевели третий том мирового бестселлера. Издание книги принесет издательству огромный доход, слив информации разорит его. Но первые 10 страничек утекают в Интернет. Люди, засаженные в бункер, чтобы работать над переводом, недоумевают – но Эрик Ангстрем, чье обогащение поставлено под угрозу, решает выяснить, кто «крыса»…

Русскую переводчицу Катерину Анисинову сыграла Ольга Куриленко. Манолис Мавроматакис (Константинос Кедринос) для роли выучил французский с нуля.

«Мартовские иды», 2011 (США)

Молодой Стивен Майерс работает в предвыборном штабе губернатора Морриса, готовящегося участвовать в президентских выборах. Парню реально кажется, что их кандидат – отличный гражданин, способный изменить что-то в государстве к лучшему. Но конкуренты пробуют переманить Стива, его новая подружка – стажерка Молли – рассказывает компрометирующую будущего президента историю, а его непосредственный начальник Пол Зара гнусно предает его, сливая его «общение с врагом» журналистам...

Часть агитационных плакатов вдохновлена культовым постером Шепарда Фейри «Надежда», созданного для кампании Барака Обамы в 2008 году.

«Костюмер», 2015 (Великобритания)

Заканчивается Вторая мировая война. Престарелый премьер театральной труппы по прозвищу Сэр и его жена Ее Светлость везут театр в провинцию Шекспира. Актеры рангом пониже воспринимают эту инициативу негативно, капризный старик всем надоел, к тому же он сильно болен и страдает провалами в памяти. И лишь верный Норман, всю жизнь одевавший звезду перед выходом на сцену, пытается сгладить все конфликты…