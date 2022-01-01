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Фильмы про интриги на работе
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Фильмы про интриги на работе

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Переводчики
Переводчики
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7.0
триллер
2020, Франция
Гламурные боссы
Гламурные боссы
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4.0
комедия
2020, США
Робакоп 2077
Робакоп 2077
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4.0
фантастика
2019, США
Деньги не пахнут
Деньги не пахнут
6.0
комедия
2019, Австрия
Школа Санты
Школа Санты
4.0
комедия, семейный
2019, США
Код бессмертия
Код бессмертия
4.0
боевик, криминал, триллер
2019, США
Битва преподов
Битва преподов
5.0
комедия
2017, США
Да здравствует Цезарь!
Да здравствует Цезарь!
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5.0
комедия
2016, США
Охотник с Уолл-стрит
Охотник с Уолл-стрит
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6.0
драма
2016, Канада
Основатель
Основатель
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7.0
биография, драма, исторический
2016, США
Убойный огонек
Убойный огонек
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6.0
комедия
2015, Испания
Костюмер
Костюмер
6.0
комедия, драма
2015, Великобритания
Толстяк на ринге
Толстяк на ринге
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7.0
боевик, комедия
2012, США
Мартовские иды
Мартовские иды
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8.0
драма
2011, США
День радио
День радио
7.0
комедия
2008, Россия
Учитель на замену
Учитель на замену
7.0
комедия
2008, США
Кремень
Кремень
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7.0
драма
2007, Россия
Мужчина должен платить
Мужчина должен платить
0.0
комедия, мелодрама
2007, Россия
Дьявол носит Prada
Дьявол носит Prada
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7.0
комедия, драма
2006, США
Самый главный босс
Самый главный босс
5.0
комедия
2006, Дания / Швеция / Исландия / Италия / Франция / Норвегия / Финляндия / Германия
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Взрослые ругают детей за драки в детсадовской группе и конфликты с одноклассниками в школе… Посмотрели бы на себя! Каждый, кто хоть месяц проработал в коллективе, знает: команда, где царят доброжелательность, взаимное уважение и взаимовыручка, – это из области фантастики!

Пять самых захватывающих фильмов про интриги на работе

Чем серьезней работа и выше доход, тем больше вероятность, что мирной атмосферы там никогда не будет: конкуренция, закулисные игры, буллинг, «раки в ведре». Выживает сильнейший или… подлейший?

«Вся королевская рать», 2006 (США)

Вилли Старк начинал идеалистом, желающим изменить мир, – но для политика это провал. Его противники идут на угрозы, шантаж и подкуп, а он должен быть робкой овечкой?! Став настоящим политическим монстром, он формирует собственную свиту из карьеристов и пешек. Журналисту Джеку Бердену, оказавшемуся в ней, приходится подстраиваться – но вскоре его заставят пойти против совести и собственной семьи.

Сценарист, режиссер и продюсер Стивен Заиллян никогда не видел предыдущую оскароносную экранизацию 1949 года и адаптировал сценарий исключительно по литературному первоисточнику – роману Роберта Пенна Уоррена.

«Да здравствует Цезарь!», 2016 (Великобритания)

Эдди Мэнникс трудится на известной киностудии – разгребает сложности, возникающие с непредсказуемыми, психованными, капризными, как дети, кинозвездами. Одновременно ему приходится сражаться с жадными до слухов журналистами. Странные режиссеры, выкидывающие фокусы актеры, сценаристы-коммунисты… Нормальную работу найти, что ли?!

Итан и Джоэл Коэны размышляли над идеей этой картины 10 лет, но сценария так и не написали. Взяться за проект их заставила шутка Джорджа Клуни – тот публично заявил, что участвует в нем, и у них не было выхода.

«Переводчики», 2019 (Франция)

Издатель собрал 9 разноязычных переводчиков, чтобы они в условиях полной секретности перевели третий том мирового бестселлера. Издание книги принесет издательству огромный доход, слив информации разорит его. Но первые 10 страничек утекают в Интернет. Люди, засаженные в бункер, чтобы работать над переводом, недоумевают – но Эрик Ангстрем, чье обогащение поставлено под угрозу, решает выяснить, кто «крыса»…

Русскую переводчицу Катерину Анисинову сыграла Ольга Куриленко. Манолис Мавроматакис (Константинос Кедринос) для роли выучил французский с нуля.

«Мартовские иды», 2011 (США)

Молодой Стивен Майерс работает в предвыборном штабе губернатора Морриса, готовящегося участвовать в президентских выборах. Парню реально кажется, что их кандидат – отличный гражданин, способный изменить что-то в государстве к лучшему. Но конкуренты пробуют переманить Стива, его новая подружка – стажерка Молли – рассказывает компрометирующую будущего президента историю, а его непосредственный начальник Пол Зара гнусно предает его, сливая его «общение с врагом» журналистам...

Часть агитационных плакатов вдохновлена культовым постером Шепарда Фейри «Надежда», созданного для кампании Барака Обамы в 2008 году.

«Костюмер», 2015 (Великобритания)

Заканчивается Вторая мировая война. Престарелый премьер театральной труппы по прозвищу Сэр и его жена Ее Светлость везут театр в провинцию Шекспира. Актеры рангом пониже воспринимают эту инициативу негативно, капризный старик всем надоел, к тому же он сильно болен и страдает провалами в памяти. И лишь верный Норман, всю жизнь одевавший звезду перед выходом на сцену, пытается сгладить все конфликты…

Ремейк одноименной картины 1983 года по пьесе Роналда Харвуда. Главным сторонником и энтузиастом этой киноработы был исполнитель главной роли Энтони Хопкинс. Эдвард Фокс сыграл в обеих версиях: в старой – Оксенби, в новой – Торнтона.

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