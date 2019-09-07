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Жадность Жадность
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Greed

Жадность, 2019

2019 / Великобритания
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм использует нелинейный подход к описанию жизни Ричарда «Грида» Маккриди, американского миллиардера и магната моды. После того как герой оказался замешан в расследовании финансовых и этических злоупотреблений в индустрии моды, он решил опубликовать свои мемуары и нанял Ника, неуклюжего журналиста, чтобы он написал их вместо него. Исследование биографии Маккриди приводит к воспоминаниям, показывающим его восхождение из относительно скромных обстоятельств в качестве изгоя и мятежного студента до его подъема в 1970-х годах как создателя влиятельного модного дома. Становится ясно, что, несмотря на образ сообразительного бизнесмена, на самом деле Маккриди является безжалостным и жадным эксплуататором…

  • Актер Стив Куган, исполнивший главную роль, заявил, что создал внутренний образ Маккриди на основе манер бизнесмена Филиппа Грина, а его внешний вид (особенно белоснежные зубы) – по образу другого бизнесмена от моды, Ричарда Кэринга. 
  • Несмотря на то что Ширли Хендерсон играет мать главного героя, на самом деле она лишь на месяц младше Стива Кугана. Ранее она даже играла его жену. 
  • Стивен Фрай появляется в фильме в роли самого себя в качестве гостя на вечеринке, посвященной древнегреческой тематике. В реальной жизни Фрай является экспертом по греческой мифологии, написав две книги на эту тему: «Мифы» и «Герои».

Шикарные белоснежные яхты, вспышки камер, брызги шампанского, звезды кино и шоу-бизнеса, европейская аристократия, политическая элита и топ-модели с бриллиантами на ухоженных шеях… Кажется, на греческом острове Миконос собирается весь свет мирового бомонда: король высокой моды, фэшен-магнат, владелец самых трендовых брендов одежды, сэр Ричард МакКреди, наживший состояние финансовыми махинациями, с помпой отмечает здесь 60-летие.

Но какие сюрпризы приготовил своим звездным гостям циничный юбиляр?

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 февраля 2020
Премьера онлайн 21 ноября 2020
Премьера в мире 7 сентября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Майкл Уинтерботтом
Майкл Уинтерботтом
В ролях
Айла Фишер
Айла Фишер
Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд
Стив Куган
Стив Куган
Ширли Хендерсон
Ширли Хендерсон
Стивен Фрай
Стивен Фрай
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Жадность
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Эксцентричный миллиардер, владелец сети бутиков и модных магазинов собирает большой праздник в честь своего 60-летнего юбилея на средиземноморском острове. Приглашены многие селебритиз, родственники юбиляра и просто значимые личности. 60 лет — солидный возраст, чтобы отрефлексировать своё прошлое, расставить точки и собрать камни, а с кем-то и свести счёты. Жадность Майкл Уинтерботтом — режиссёр очень разносторонний, его творчество принципиально разнородно. В его послужном…
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Кадры из фильма Все кадры
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