Жадность, 2019

Фильм использует нелинейный подход к описанию жизни Ричарда «Грида» Маккриди, американского миллиардера и магната моды. После того как герой оказался замешан в расследовании финансовых и этических злоупотреблений в индустрии моды, он решил опубликовать свои мемуары и нанял Ника, неуклюжего журналиста, чтобы он написал их вместо него. Исследование биографии Маккриди приводит к воспоминаниям, показывающим его восхождение из относительно скромных обстоятельств в качестве изгоя и мятежного студента до его подъема в 1970-х годах как создателя влиятельного модного дома. Становится ясно, что, несмотря на образ сообразительного бизнесмена, на самом деле Маккриди является безжалостным и жадным эксплуататором…