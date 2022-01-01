Срочно требуется Дед Мороз, 2007

Для некоторых Новый год – не праздник, а тяжелое рабочее время. Степаныч и Надя много лет работают Дедом Морозом и Снегурочкой, приезжая к клиентам домой. Один из вызовов оказывается весьма необычным и опасным…

Главные герои фильма – Степаныч и Надя, которые изображают Деда Мороза и Снегурочку. Новогодние праздники – жаркая пора для них, когда все дни забиты заказами. Пара работает на елках и детских утренниках, а также приезжает к людям домой. 31 декабря расписано по минутам: накануне праздника все хотят порадовать своих детей представлениями и подарками. Днем герои отправляются по частному вызову и не подозревают, какой сюрприз их ждет.

Степаныч с Надеждой приезжают в элитный загородный особняк и готовятся веселить детей. Но вместо радостных родителей их встречает злобный мужчина с огромным ружьем в руках. Оказывается, он не заказывал никаких Деда Мороза со Снегурочкой… Мужчина принимает гостей за переодетых киллеров, которые хотят его убить.