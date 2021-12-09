Здравствуй, Дедушка Мороз!, 2021

5 причин смотреть фильм «Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Долгожданная возможность увидеть Виктора Логинова на большом экране. Талантливый актер, знакомый каждому жителю России по роли непутевого Гены Букина, предстает в неожиданном амплуа, затмевая своей игрой куда более опытных коллег.
«Здравствуй, Дедушка Мороз!» — отличный вариант для просмотра в новогодние праздники. Режиссеру и продюсеру Наталье Каленовой удалось создать зимнюю сказку, где добро побеждает зло, причем без каких-либо монстров, супергероев и фантастики. Фильм скрасит выходной и обеспечит праздничное настроение!
Юмор в исполнении комиков с богатым послужным списком. Шутки придутся по душе и взрослым, и детям.
Над созданием картины «Здравствуй, Дедушка Мороз!» трудилась молодая команда, лишь начинающая свой творческий путь. Несмотря на отсутствие опыта, кинематографисты уже сейчас демонстрируют высокий уровень, отмеченный не только зрителями, но и профессиональными критиками.
Классическая история о мальчике и самозванце в костюме Деда Мороза, прочитанная на новый лад. Тандем, состоящий из юного актера Романа Петрова и хорошо знакомого публике Виктора Логинова, подарит массу позитивных эмоций. Эта парочка не даст заскучать ни на секунду!
Полнометражный режиссерский дебют Наталии Каленовой, ранее спродюсировавшей военную драму «Батальонъ» и снявшейся в ряде фильмов и сериалов.
Для Ирины Томской, написавшей оригинальный сценарий, это тоже первая работа в кино.
Все уличные сцены создавались в Гатчине, Ленинградская область.
Одну из центральных ролей сыграл юный актер Роман Петров, которому в день премьеры было всего десять лет. Несмотря на возраст, молодой человек уже успел сняться в телесериалах «Спасская» и «Выбери меня».
Роль мэра исполнил знаменитый комик Юрий Гальцев, прославившийся благодаря юмористической передаче «Аншлаг». «Здравствуй, Дедушка Мороз!» — отнюдь не единственное появление артиста на большом экране. Ранее Гальцева можно было встретить в картинах «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Спасти Пушкина», «Ржевский против Наполеона», «Гитлер Капут!» и других отечественных хитах последних десятилетий.
Виктор Логинов, представший на экране в образах столичного журналиста Димы и Деда Мороза, известен широкой аудитории по ситкому «Счастливы вместе», однако главных ролей в полном метре шоумен прежде никогда не получал.
Съемки ленты Натальи Каленовой проходили при финансовой поддержке Минкультуры РФ.
Московского журналиста отправляют готовить репортаж о работе дедов морозов в новогоднюю ночь. Облачившись в костюм и бороду главного новогоднего волшебника, он попадает домой к мальчику Саше, которому обещает исполнить его желание — вернуть папу.