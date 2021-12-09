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Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, Дедушка Мороз!
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Здравствуй, Дедушка Мороз!, 2021

2021 / Россия
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Семейная новогодняя комедия с Юрием Гальцевым
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Здравствуй, Дедушка Мороз!»

Долгожданная возможность увидеть Виктора Логинова на большом экране. Талантливый актер, знакомый каждому жителю России по роли непутевого Гены Букина, предстает в неожиданном амплуа, затмевая своей игрой куда более опытных коллег.

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» — отличный вариант для просмотра в новогодние праздники. Режиссеру и продюсеру Наталье Каленовой удалось создать зимнюю сказку, где добро побеждает зло, причем без каких-либо монстров, супергероев и фантастики. Фильм скрасит выходной и обеспечит праздничное настроение!

Юмор в исполнении комиков с богатым послужным списком. Шутки придутся по душе и взрослым, и детям.

Над созданием картины «Здравствуй, Дедушка Мороз!» трудилась молодая команда, лишь начинающая свой творческий путь. Несмотря на отсутствие опыта, кинематографисты уже сейчас демонстрируют высокий уровень, отмеченный не только зрителями, но и профессиональными критиками.

Классическая история о мальчике и самозванце в костюме Деда Мороза, прочитанная на новый лад. Тандем, состоящий из юного актера Романа Петрова и хорошо знакомого публике Виктора Логинова, подарит массу позитивных эмоций.  Эта парочка не даст заскучать ни на секунду!

Полнометражный режиссерский дебют Наталии Каленовой, ранее спродюсировавшей военную драму «Батальонъ» и снявшейся в ряде фильмов и сериалов.

Для Ирины Томской, написавшей оригинальный сценарий, это тоже первая работа в кино.

Все уличные сцены создавались в Гатчине, Ленинградская область.

Одну из центральных ролей сыграл юный актер Роман Петров, которому в день премьеры было всего десять лет. Несмотря на возраст, молодой человек уже успел сняться в телесериалах «Спасская» и «Выбери меня».

Роль мэра исполнил знаменитый комик Юрий Гальцев, прославившийся благодаря юмористической передаче «Аншлаг». «Здравствуй, Дедушка Мороз!» — отнюдь не единственное появление артиста на большом экране. Ранее Гальцева можно было встретить в картинах «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Спасти Пушкина», «Ржевский против Наполеона», «Гитлер Капут!» и других отечественных хитах последних десятилетий.

Виктор Логинов, представший на экране в образах столичного журналиста Димы и Деда Мороза, известен широкой аудитории по ситкому «Счастливы вместе», однако главных ролей в полном метре шоумен прежде никогда не получал.

Съемки ленты Натальи Каленовой проходили при финансовой поддержке Минкультуры РФ.

Московского журналиста отправляют готовить репортаж о работе дедов морозов в новогоднюю ночь. Облачившись в костюм и бороду главного новогоднего волшебника, он попадает домой к мальчику Саше, которому обещает исполнить его желание — вернуть папу.

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 декабря 2021
Премьера в мире 9 декабря 2021
Возраст 6+
Прокатчик Cinemaus Studio
Режиссер
Наталия Калёнова
В ролях
Виктор Логинов
Виктор Логинов
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Александр Тютрюмов
Александр Тютрюмов
Дарья Румянцева
Дарья Румянцева
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Здравствуй, Дедушка Мороз! 1 постер
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Дима (Виктор Логинов) работает рядовым Дедом Морозом в ТЮЗе маленького города Верхне-Рубанска, однако заметно отличается от своих бородатых коллег. Почти не пьет на работе, относится к делу крайне серьезно и постоянно что-то бормочет в диктофон, когда остается наедине с собой. А с наступлением ночи и вовсе превращается в другого человека — борода спадает, и под ней оказывается Дмитрий Дмитриевич Колесников, журналист из Москвы, посланный в родной город, чтобы написать материал о…
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