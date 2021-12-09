Здравствуй, Дедушка Мороз!, 2021

5 причин смотреть фильм «Здравствуй, Дедушка Мороз!»

Долгожданная возможность увидеть Виктора Логинова на большом экране. Талантливый актер, знакомый каждому жителю России по роли непутевого Гены Букина, предстает в неожиданном амплуа, затмевая своей игрой куда более опытных коллег.

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» — отличный вариант для просмотра в новогодние праздники. Режиссеру и продюсеру Наталье Каленовой удалось создать зимнюю сказку, где добро побеждает зло, причем без каких-либо монстров, супергероев и фантастики. Фильм скрасит выходной и обеспечит праздничное настроение!

Юмор в исполнении комиков с богатым послужным списком. Шутки придутся по душе и взрослым, и детям.

Над созданием картины «Здравствуй, Дедушка Мороз!» трудилась молодая команда, лишь начинающая свой творческий путь. Несмотря на отсутствие опыта, кинематографисты уже сейчас демонстрируют высокий уровень, отмеченный не только зрителями, но и профессиональными критиками.

Классическая история о мальчике и самозванце в костюме Деда Мороза, прочитанная на новый лад. Тандем, состоящий из юного актера Романа Петрова и хорошо знакомого публике Виктора Логинова, подарит массу позитивных эмоций. Эта парочка не даст заскучать ни на секунду!