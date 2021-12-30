Снегурочка против всех, 2021

5 причин посмотреть фильм «Снегурочка против всех»

«Снегурочка против всех» предоставит шанс отвлечься от рутины и на полтора часа погрузиться в атмосферу зимней сказки. Как утверждает сценарист и продюсер проекта Илья Куликов, источником вдохновения для него послужило классическое произведение Чарльза Диккенса «Рождественская песнь», а также новогодние кинохиты, уже успевшие стать классикой.

Сюжет кинокартины позволит и посмеяться, и отдохнуть, и подумать.

Редкая возможность насладиться актерской игрой культового комика Павла Воли. В последний раз его можно было увидеть на большом экране в фэнтезийном блокбастере «Тайна печати дракона» 2019 года.

Комедия «Снегурочка против всех» понравится каждому, кто остался в восторге от прошлых творений команды Ильи Куликова. Однако фильм придется по душе и тем, кто никогда не смотрел «Полицейского с Рублевки», предлагая абсолютно оригинальную историю.

Кинолента режиссера Полины Ануфриевой подарит праздничное настроение всей семье. Используя атрибуты Нового года, она создает динамичный киноаттракцион, состоящий из гэгов и шуток, которые не дадут заскучать до финальных титров. Будьте уверены, столь уморительную Снегурочку вы еще никогда прежде не встречали!