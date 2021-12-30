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Снегурочка против всех Снегурочка против всех
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Снегурочка против всех, 2021

2021 / Россия
6.6 Оцените
19 голосов
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Новогодняя комедия о переселении душ с Павлом Волей
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Снегурочка против всех»

«Снегурочка против всех» предоставит шанс отвлечься от рутины и на полтора часа погрузиться в атмосферу зимней сказки. Как утверждает сценарист и продюсер проекта Илья Куликов, источником вдохновения для него послужило классическое произведение Чарльза Диккенса «Рождественская песнь», а также новогодние кинохиты, уже успевшие стать классикой.

Сюжет кинокартины позволит и посмеяться, и отдохнуть, и подумать.

Редкая возможность насладиться актерской игрой культового комика Павла Воли. В последний раз его можно было увидеть на большом экране в фэнтезийном блокбастере «Тайна печати дракона» 2019 года.

Комедия «Снегурочка против всех» понравится каждому, кто остался в восторге от прошлых творений команды Ильи Куликова. Однако фильм придется по душе и тем, кто никогда не смотрел «Полицейского с Рублевки», предлагая абсолютно оригинальную историю.

Кинолента режиссера Полины Ануфриевой подарит праздничное настроение всей семье. Используя атрибуты Нового года, она создает динамичный киноаттракцион, состоящий из гэгов и шуток, которые не дадут заскучать до финальных титров. Будьте уверены, столь уморительную Снегурочку вы еще никогда прежде не встречали!

Полнометражный режиссерский дебют Полины Ануфриевой. Ранее она поставила комедийный телесериал «Милиционер с Рублевки», приквел хита «Полицейский с Рублевки». Кроме того, в 2017 году Ануфриева сняла пилот российской адаптации британского шоу «Бесстыдники», а также выступила вторым режиссером «Окончательного вердикта» и «Родителей».

Сценарий кинокомедии «Снегурочка против всех» написал Илья Куликов, помимо «Полицейского с Рублевки» и «Милиционера с Рублевки» работавший над сериалами «Мылодрама», «Регби» и фильмом «Дракулов». Соавтор — дебютант Олег Смирнов.

Ведущие роли сыграли комики, прославившиеся благодаря передачам отечественного канала ТНТ. В качестве Снегурочки на экране предстала звезда Comedy Woman Надежда Сысоева, в то время как образ Евгения Васина воплотил Павел Воля из Comedy Club.

Производством занималась компания Legio Felix, уже дважды выпускающая в разгар зимних праздников большие хиты. До «Снегурочки против всех» здесь были созданы две части «Новогоднего беспредела», основанные на «Полицейском с Рублевки».

Надежда Сысоева снималась в ленте «Дракулов», режиссером, сценаристом и продюсером которой являлся Илья Куликов.

Главные качества 45-летнего бизнесмена Евгения Васина— гениальный ум, благодаря которому он разбогател, и отвратительный характер, превращающий жизнь родных и подчиненных бизнесмена в самый настоящий ад. В новогоднюю ночь Васин сбивает на автомобиле Деда Мороза и вместо того, чтобы оказать помощь, крадет елку и уезжает. Наказание неминуемо. Дед Мороз переселяет душу Евгения в тело своей Снегурочки. Теперь в образе дедушкиной помощницы Васину придется разносить подарки всем тем, кого он обидел, унизил или оскорбил, посмотреть на себя со стороны и проверить, похожа ли его жизнь и жизнь его семьи на сказку, которую Евгений себе рисовал…

6.6 Оцените
19 голосов
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 30 декабря 2021
Премьера в мире 30 декабря 2021
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Илья Куликов
Илья Куликов
В ролях
Павел Воля
Павел Воля
Надежда Сысоева
Надежда Сысоева
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Снегурочка против всех 2 постера
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Снегурочка против всех смотреть онлайн

Снегурочка против всех
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Раз в году жители планеты Земля собираются в атмосфере тепла и гармонии у новогодней елки, чтобы проводить старый год и встретить новый. Неотъемлемым атрибутом этого праздника становится визит Деда Мороза и Снегурочки. Но страшная тайна заключается в том, что Снегурочка на самом деле — не внучка Деда Мороза, а обычный человек, пораженный заклятием перевоплощения. Каждый год Дед Мороз (Виталий Хаев) выбирает наиболее провинившегося человека, который плохо себя вел, и обрекает его на…
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ElizavetaPersonal 5 января 2022, 16:26
Далой такие фильмы 👎🏻😒 и всякий сброд, который играть не умеет такие как Надежда и Анастасия
zhilochkin 6 января 2022, 11:26
Фильм унылое г... Избитый сюжет, цена слишком высока для такого фильма.
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19 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Павел Воля меняет облик в наказание за свое дурное поведение в трейлере комедии «Снегурочка против всех» Герою придется оказаться в теле помощницы Деда Мороза.
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16 декабря 2021 16:00
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5 апреля 2021 20:51
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