Снегурочка против всех, 2021

5 причин посмотреть фильм «Снегурочка против всех»
«Снегурочка против всех» предоставит шанс отвлечься от рутины и на полтора часа погрузиться в атмосферу зимней сказки. Как утверждает сценарист и продюсер проекта Илья Куликов, источником вдохновения для него послужило классическое произведение Чарльза Диккенса «Рождественская песнь», а также новогодние кинохиты, уже успевшие стать классикой.
Сюжет кинокартины позволит и посмеяться, и отдохнуть, и подумать.
Редкая возможность насладиться актерской игрой культового комика Павла Воли. В последний раз его можно было увидеть на большом экране в фэнтезийном блокбастере «Тайна печати дракона» 2019 года.
Комедия «Снегурочка против всех» понравится каждому, кто остался в восторге от прошлых творений команды Ильи Куликова. Однако фильм придется по душе и тем, кто никогда не смотрел «Полицейского с Рублевки», предлагая абсолютно оригинальную историю.
Кинолента режиссера Полины Ануфриевой подарит праздничное настроение всей семье. Используя атрибуты Нового года, она создает динамичный киноаттракцион, состоящий из гэгов и шуток, которые не дадут заскучать до финальных титров. Будьте уверены, столь уморительную Снегурочку вы еще никогда прежде не встречали!
Полнометражный режиссерский дебют Полины Ануфриевой. Ранее она поставила комедийный телесериал «Милиционер с Рублевки», приквел хита «Полицейский с Рублевки». Кроме того, в 2017 году Ануфриева сняла пилот российской адаптации британского шоу «Бесстыдники», а также выступила вторым режиссером «Окончательного вердикта» и «Родителей».
Сценарий кинокомедии «Снегурочка против всех» написал Илья Куликов, помимо «Полицейского с Рублевки» и «Милиционера с Рублевки» работавший над сериалами «Мылодрама», «Регби» и фильмом «Дракулов». Соавтор — дебютант Олег Смирнов.
Ведущие роли сыграли комики, прославившиеся благодаря передачам отечественного канала ТНТ. В качестве Снегурочки на экране предстала звезда Comedy Woman Надежда Сысоева, в то время как образ Евгения Васина воплотил Павел Воля из Comedy Club.
Производством занималась компания Legio Felix, уже дважды выпускающая в разгар зимних праздников большие хиты. До «Снегурочки против всех» здесь были созданы две части «Новогоднего беспредела», основанные на «Полицейском с Рублевки».
Надежда Сысоева снималась в ленте «Дракулов», режиссером, сценаристом и продюсером которой являлся Илья Куликов.
Главные качества 45-летнего бизнесмена Евгения Васина— гениальный ум, благодаря которому он разбогател, и отвратительный характер, превращающий жизнь родных и подчиненных бизнесмена в самый настоящий ад. В новогоднюю ночь Васин сбивает на автомобиле Деда Мороза и вместо того, чтобы оказать помощь, крадет елку и уезжает. Наказание неминуемо. Дед Мороз переселяет душу Евгения в тело своей Снегурочки. Теперь в образе дедушкиной помощницы Васину придется разносить подарки всем тем, кого он обидел, унизил или оскорбил, посмотреть на себя со стороны и проверить, похожа ли его жизнь и жизнь его семьи на сказку, которую Евгений себе рисовал…