Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кровавый Санта Кровавый Санта
Киноафиша Фильмы Кровавый Санта
Sint

Кровавый Санта, 2010

2010 / Нидерланды
5.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то в незапамятные времена бывший епископ Николас, предводитель банды разбойников, вместе со своими кровожадными приспешниками был сожжен заживо на корабле. С тех пор неупокоенная душа епископа приходит в мир вместе с полнолунием 5 декабря, чтобы нести смерть взрослым и похищать детей. Сможет ли выживший в одной из расправ мальчик остановить кровавого Санту?

  • В Голландии рекламный постер к фильму, изображавший изуродованное лицо Санты, оказался в центре скандала. Родители массово протестовали против того, чтобы такие плакаты расклеивали в местах, где “зомби Синтеклааса” могли увидеть дети. Режиссер картины Дик Масс в ответ на возмущения заявил, что раз родители могут заставить детей поверить в существование Санта Клауса, они также могут убедить их, что Санта на постере – ненастоящий. В октябре 2010 года против создателей был даже подан судебный иск, однако решение было вынесено в пользу Мааса. В январе 2011 года по результатам опроса голландских жителей постер “Кровавого Санты” получил премию Krant Filmposter Award.
  • Человека, рассказывающего про погоду по телевидению, сыграл Ремко Ван Де Кант, работавший координирующим менеджером “Кровавого Санты”.
  • В одной из сцен можно заметить, что по телевизору идет сериал “Флоддеры”. Сыгравший Николаса Хуб Стапель исполнил роль Джонни Флоддера в одноименной кинокартине, которая вышла в 1986 году.
  • По легенде святой Николас возвращается, чтобы отомстить, в полнолуние на 5 декабря. События фильма разворачиваются в 1492, 1968 и 2010 годах. Из всех этих дат только 5 декабря 1492 года на небе можно было наблюдать полную луну.

Святой Николас — вовсе не добросердечный друг детей, как думают люди. На самом деле это кровожадный убийца, который открывает охоту на детей при свете луны в ночь на 5 декабря.

5.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 29 ноября 2012
Премьера в мире 31 октября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Дик Маас
В ролях
Эгберт Ян Веебер
Барбара Сарафьян
Хуб Стапель
Хуб Стапель
Джаап Спийкерс
Лиен Ван Де Келдер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кровавый Санта 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Пол года назад, а то и больше, скачала из сети данный чудный фильм... и также больше 10 мин не выдержала. Даже не помню, что меня смутило))... Как… Читать дальше…
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Glen от 19/12/2011 - 15:34:38


Думаю, что средняя будет гоооораздо ниже))))
Отзывы Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий Если вы уже устали от романтических комедий и семейного фэнтези и вам хочется пощекотать себе нервы и посмотреть что-нибудь по-настоящему пугающее, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашим списком лучших фильмов ужасов про Новый год и Рождество для просмотра в канун праздников.
Написать
7 декабря 2021 17:38
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер с закадровым переводом
Трейлер с закадровым переводом
тв ролик 1
Тв ролик 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши