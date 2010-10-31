Кровавый Санта, 2010

Жанр: ужасы комедия В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Когда-то в незапамятные времена бывший епископ Николас, предводитель банды разбойников, вместе со своими кровожадными приспешниками был сожжен заживо на корабле. С тех пор неупокоенная душа епископа приходит в мир вместе с полнолунием 5 декабря, чтобы нести смерть взрослым и похищать детей. Сможет ли выживший в одной из расправ мальчик остановить кровавого Санту? Развернуть В Голландии рекламный постер к фильму, изображавший изуродованное лицо Санты, оказался в центре скандала. Родители массово протестовали против того, чтобы такие плакаты расклеивали в местах, где “зомби Синтеклааса” могли увидеть дети. Режиссер картины Дик Масс в ответ на возмущения заявил, что раз родители могут заставить детей поверить в существование Санта Клауса, они также могут убедить их, что Санта на постере – ненастоящий. В октябре 2010 года против создателей был даже подан судебный иск, однако решение было вынесено в пользу Мааса. В январе 2011 года по результатам опроса голландских жителей постер “Кровавого Санты” получил премию Krant Filmposter Award.

Человека, рассказывающего про погоду по телевидению, сыграл Ремко Ван Де Кант, работавший координирующим менеджером “Кровавого Санты”.

В одной из сцен можно заметить, что по телевизору идет сериал “Флоддеры”. Сыгравший Николаса Хуб Стапель исполнил роль Джонни Флоддера в одноименной кинокартине, которая вышла в 1986 году.

По легенде святой Николас возвращается, чтобы отомстить, в полнолуние на 5 декабря. События фильма разворачиваются в 1492, 1968 и 2010 годах. Из всех этих дат только 5 декабря 1492 года на небе можно было наблюдать полную луну. Развернуть Святой Николас — вовсе не добросердечный друг детей, как думают люди. На самом деле это кровожадный убийца, который открывает охоту на детей при свете луны в ночь на 5 декабря. Развернуть 5.2 Оцените 17 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 2010 Премьера в России 29 ноября 2012 Премьера в мире 31 октября 2010 Возраст 16+ Прокатчик Cinema Prestige Режиссер Дик Маас В ролях Эгберт Ян Веебер Барбара Сарафьян Хуб Стапель Джаап Спийкерс Лиен Ван Де Келдер Все актеры и съемочная группа 4 постера

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