Кровавый Санта, 2010

Когда-то в незапамятные времена бывший епископ Николас, предводитель банды разбойников, вместе со своими кровожадными приспешниками был сожжен заживо на корабле. С тех пор неупокоенная душа епископа приходит в мир вместе с полнолунием 5 декабря, чтобы нести смерть взрослым и похищать детей. Сможет ли выживший в одной из расправ мальчик остановить кровавого Санту?
Святой Николас — вовсе не добросердечный друг детей, как думают люди. На самом деле это кровожадный убийца, который открывает охоту на детей при свете луны в ночь на 5 декабря.
Думаю, что средняя будет гоооораздо ниже))))