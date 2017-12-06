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Санта и компания Санта и компания
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Santa & Cie

Санта и компания, 2017

2017 / Франция
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Санта спускается на Землю, чтобы привезти лекарства заболевшим эльфам
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фильма «Санта и компания» стал алжирец Ален Шаба, подаривший миру фильм «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», а также сыгравший в блокбастере Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Он сам же и снялся в главной роли своего рождественского фильма, а кроме Шабы в картине можно увидеть Оди Тоту («Амели»), в роли миссис Клаус, и Пио Мармая («Нежность»).

Сюжет фильма расскажет о том, что же делать Санте, когда все его 11 эльфов внезапно заболели. Ему придется в одиночку спасать Рождество, и для этого он отправляется на Землю. Неожиданно Санта-Клаус получает помощь от молодой парижской пары, готовой на все, чтобы подарить людям подарки.

- Сценарий этого фильма разрабатывался много лет

- Ален Шаба не только стал режиссером этого фильма, но и сыграл главную роль - Санты

- "Санта и компания" - пятый фильм Алена Шабы

Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема – никто не признает в нем самого главного в мире волшебника…

6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 декабря 2017
Премьера онлайн 5 декабря 2018
Премьера в мире 6 декабря 2017
Возраст 12+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Ален Шаба
Ален Шаба
В ролях
Одри Тоту
Одри Тоту
Ален Шаба
Ален Шаба
Голшифте Фарахани
Голшифте Фарахани
Пио Мармай
Пио Мармай
Бруно Санчес
Бруно Санчес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Санта и компания 2 постера
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Санта и компания смотреть онлайн

Санта и компания
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за 1 рубль
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Санта-Клаус готовится к рождеству, читает письма детей и придумывает, как еще припрячь эльфов. После праздника он мечтает отметить юбилей с супругой Вандой. Но переработавшие эльфы заболевают, и единственный выход – отправиться к людям и найти лекарство для 92 000 маленьких помощников Санты. Подготовив сани и оленей, Санта-Клаус мчится в Австралию на поиски чудо-юдо фрукта - сливы какаду, но сбивается с маршрута и оказывается в Париже. Не зная, как общаться с людьми, ведь он их видел…
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kevin1985 13 декабря 2017, 20:49
Я посетил пресс-показ фильма «Санта и компания, который 11 декабря проводил Федеральный портал «Киноафиша.инфо».

Итак, в канун Нового года на… Читать дальше…
Вероника Морозова 16 декабря 2017, 22:37
Я посетила пресс-показ фильма "Санта и компания". В центре сюжета - обычная семья со своими проблемами,более менее счастливая. В нее… Читать дальше…
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18 декабря 2017 12:32
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12 декабря 2017 18:31
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