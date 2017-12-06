Санта и компания, 2017

Режиссером фильма «Санта и компания» стал алжирец Ален Шаба, подаривший миру фильм «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», а также сыгравший в блокбастере Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Он сам же и снялся в главной роли своего рождественского фильма, а кроме Шабы в картине можно увидеть Оди Тоту («Амели»), в роли миссис Клаус, и Пио Мармая («Нежность»).

Сюжет фильма расскажет о том, что же делать Санте, когда все его 11 эльфов внезапно заболели. Ему придется в одиночку спасать Рождество, и для этого он отправляется на Землю. Неожиданно Санта-Клаус получает помощь от молодой парижской пары, готовой на все, чтобы подарить людям подарки.