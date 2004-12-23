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Постер фильма 32 дeкабря
Постер фильма 32 дeкабря
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 5
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2 постера
Киноафиша Фильмы 32 дeкабря

32 дeкабря

32 dekabrya 18+
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О фильме

В уютном загородном пансионате для пожилых людей трое неразлучных приятелей - Сергей Петрович, отец помощника самого премьер-министра, отставной гипнотизер Карен Завенович и очаровательная Маргарита Николаевна готовятся к встрече Нового года.

Они немного грустят, подшучивают друг над другом и пишут письма Санта-Клаусу (его легче застать трезвым, чем Деда Мороза). Но случается невероятное: странным образом к Карену Завеновичу возвращается дар Калиостро. Тут-то и начинают происходить самые неожиданные и невероятные события… В канун праздника, когда возможны любые чудеса и в воздухе витает волшебство, трое друзей загадывают самое сокровенное желание - стать на одну ночь молодыми.

И когда с последним ударом часов их желание неожиданно исполняется, трое друзей получают невероятный шанс сделать то, о чем они мечтали всю жизнь…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 23 декабря 2004
Премьера в мире 23 декабря 2004
Сборы в мире $3 177 714
Производство Централ Партнершип, Триада
Другие названия
32 dekabrya, 32 December, 32 grudnia, 32 декабря
Режиссер
Александр Муратов (II)
В ролях
Андрей Мягков
Андрей Мягков
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Светлана Антонова
Светлана Антонова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 25 голосов
5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3555 В жанре «комедия»  993 В фильмах России  614
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32 дeкабря

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