В уютном загородном пансионате для пожилых людей трое неразлучных приятелей - Сергей Петрович, отец помощника самого премьер-министра, отставной гипнотизер Карен Завенович и очаровательная Маргарита Николаевна готовятся к встрече Нового года.

Они немного грустят, подшучивают друг над другом и пишут письма Санта-Клаусу (его легче застать трезвым, чем Деда Мороза). Но случается невероятное: странным образом к Карену Завеновичу возвращается дар Калиостро. Тут-то и начинают происходить самые неожиданные и невероятные события… В канун праздника, когда возможны любые чудеса и в воздухе витает волшебство, трое друзей загадывают самое сокровенное желание - стать на одну ночь молодыми.

И когда с последним ударом часов их желание неожиданно исполняется, трое друзей получают невероятный шанс сделать то, о чем они мечтали всю жизнь…