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Постер фильма Праздник взаперти
Постер фильма Праздник взаперти
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Праздник взаперти

Праздник взаперти

Prazdnik vzaperti 18+
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О фильме

Новогодняя комедия о приключениях темнокожего актера Славы Белкина, в канун Нового года решившего поработать Дедом Морозом “по вызову”. Но вот незадача: его партнерша, играющая Снегурочку, внезапно заболела и прислала вместо себя свою подругу, и теперь Слава вынужден работать с незнакомой ему девушкой. Но заказы есть заказы, и герои отправляются по домам клиентов. Все идет своим чередом, пока Дед Мороз и его новоиспеченная внучка не приезжают в дом Сорокиных, где маленький Саша в надежде продлить свое новогоднее чудо запирает гостей и свою семью в квартире. И вот тут-то начинается самое интересное...

  • Съемки фильма прошли непосредственно в Москве и Париже и совпали с преддверием Нового года.
  • Бюджет фильма составил 600 тысяч долларов. В кинопрокате картина собрала чуть более 30 тысяч долларов.
  • Актриса Виктория Исакова, сыгравшая Веру Сорокину, и режиссер картины Сергей Ткачев ранее уже работали вместе на съемочной площадке сериала “Частный заказ” (2007).
  • Сцены с Альбиной снимались в Париже. Ольга Сутулова признавалась, что особенно ей запомнились сцены с распитием вина на одном из парижских бульваров. В какой-то момент на Ольгу стали обращать внимание полицейские, и актриса испугалась, что ее могут оштрафовать за употребление спиртных напитков в общественном месте.
  • Первоначальное название картины – “Дед Мороз Абена Шоа” – продюсеры посчитали коммерчески непривлекательным.

Каждый Новый год актер Слава Белкин подрабатывает Дедом Морозом на частных вызовах. К несчастью, на этот раз его постоянная партнерша-Снегурочка прислала вместо себя подружку. Как гласит народная мудрость — «что криво началось, прямо не продолжится!». Уже на третьем заказе мальчик Саша умудрился запереть гостей в квартире и выбросить ключ. А между тем дедушку Мороза ждут у себя серьезные люди, которые заплатили Славе Белкину хороший аванс и приготовились встречать новогоднее чудо у себя дома…

Праздник взаперти - трейлер 1
Праздник взаперти  трейлер 1
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 13 декабря 2012
Дата выхода
13 декабря 2012 Россия Каравелла-DDC 12+
13 декабря 2012 Беларусь
13 декабря 2012 Казахстан
20 декабря 2012 США
13 декабря 2012 Украина
Бюджет $600 000
Сборы в мире $26 632
Другие названия
Prazdnik vzaperti, Праздник взаперти
Режиссер
Сергей Ткачев
Сергей Ткачев
В ролях
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Мария Шалаева
Мария Шалаева
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
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