Новогодняя комедия о приключениях темнокожего актера Славы Белкина, в канун Нового года решившего поработать Дедом Морозом “по вызову”. Но вот незадача: его партнерша, играющая Снегурочку, внезапно заболела и прислала вместо себя свою подругу, и теперь Слава вынужден работать с незнакомой ему девушкой. Но заказы есть заказы, и герои отправляются по домам клиентов. Все идет своим чередом, пока Дед Мороз и его новоиспеченная внучка не приезжают в дом Сорокиных, где маленький Саша в надежде продлить свое новогоднее чудо запирает гостей и свою семью в квартире. И вот тут-то начинается самое интересное...