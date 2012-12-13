Новогодняя комедия о приключениях темнокожего актера Славы Белкина, в канун Нового года решившего поработать Дедом Морозом “по вызову”. Но вот незадача: его партнерша, играющая Снегурочку, внезапно заболела и прислала вместо себя свою подругу, и теперь Слава вынужден работать с незнакомой ему девушкой. Но заказы есть заказы, и герои отправляются по домам клиентов. Все идет своим чередом, пока Дед Мороз и его новоиспеченная внучка не приезжают в дом Сорокиных, где маленький Саша в надежде продлить свое новогоднее чудо запирает гостей и свою семью в квартире. И вот тут-то начинается самое интересное...
Каждый Новый год актер Слава Белкин подрабатывает Дедом Морозом на частных вызовах. К несчастью, на этот раз его постоянная партнерша-Снегурочка прислала вместо себя подружку. Как гласит народная мудрость — «что криво началось, прямо не продолжится!». Уже на третьем заказе мальчик Саша умудрился запереть гостей в квартире и выбросить ключ. А между тем дедушку Мороза ждут у себя серьезные люди, которые заплатили Славе Белкину хороший аванс и приготовились встречать новогоднее чудо у себя дома…
|13 декабря 2012
|Россия
|Каравелла-DDC
|12+
|13 декабря 2012
|Беларусь
|13 декабря 2012
|Казахстан
|20 декабря 2012
|США
|13 декабря 2012
|Украина