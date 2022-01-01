Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джиперс Криперс: Возрожденный"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дед Мороз
Дед Мороз, 2014
2014 / Россия
мало голосов
Оцените
1
голос
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Начинающий актёр Егор Берсеньев ищет удачи в столице, ходит на кастинги и ещё подрабатывает Дедом Морозом. После того как его однажды уговаривают сыграть спектакль в детском доме, где он знакомится с мальчиком Федей, его жизнь меняется…
Развернуть
мало голосов
Оцените
1
голос
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2014
Возраст
18+
Режиссер
Алина Стеблюк
В ролях
Игорь Дорофеев
Федор Гоппе
Максим Литовченко
Александр Петрачков
Дмитрий Ендальцев
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Дневник мамы первоклассника
(2014)
3.8
Эйфория
(2006)
6.4
Патент
(2018)
3.6363637
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
1
голос
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Рецензия
Написать отзыв
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Ирония судьбы в Голливуде
Написать отзыв
2022, США, комедия
Дитя погоды
Рецензия
Отзывы
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Календарь ма(й)я
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, детский, приключения
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Начать сначала
Отзывы
2022, Россия, спорт, комедия, драма
После. Долго и счастливо
Рецензия
Отзывы
2022, США, драма, мелодрама
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Отзывы
2022, США, боевик
Барбоскины Team
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Преступления будущего
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, драма
Related video
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Никогда не предадут: 3 самых верных знака Зодиака
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста