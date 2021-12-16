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Хроники Деда Мороза. Тайна подарков Хроники Деда Мороза. Тайна подарков
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Хроники Деда Мороза. Тайна подарков, 2021

2021 / Россия
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Детский музыкальный фильм о новогодних чудесах
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О фильме

Непоседливая правнучка Деда Мороза Снежина совсем не похожа на свою маму Снегурочку. Она озорная, нетерпеливая, очень любопытная и считает дело своей семьи в Интернет-эпоху устаревшим. Нарушив из любопытства правила морозного терема, она случайно ломает механизм волшебной книги хроник Деда Мороза. В книгу заносятся все, кто получит подарки, наделяющие их владельца особыми качествами. Теперь их будущее под угрозой. Снежине предстоит открыть тайну подарков прадедушки, найти свое предназначение и исправить случившееся. А помогут ей в этом юный Механик и хранители тайны подарков.

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2 голоса
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 16 декабря 2021
Премьера в мире 16 декабря 2021
Возраст 0+
Прокатчик Cinemaus Studio
Режиссер
Алексей Есипов
В ролях
Арина Соколова
Арина Соколова
Арсений Слесарев
Арсений Слесарев
Анастасия Макеева
Анастасия Макеева
Юрий Куклачев
Юрий Куклачев
Григорий Гладков
Григорий Гладков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хроники Деда Мороза. Тайна подарков 2 постера
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