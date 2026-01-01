Джингликам не повезло дважды: им достался очень ленивый Дед Мороз, а с главной площади города кто-то похитил наряженную ёлку. Нет ёлки – нет и Нового года. Но Панкрат, самый умный из Джингликов, не теряется. Он верит, что злодея можно поймать и вернуть праздник. До полуночи остается совсем немного времени, и отсчёт уже начат. В расследовании ему помогают три брата-детективчика, которые ещё больше всё путают. Теперь делу, похоже, поможет только настоящее чудо.