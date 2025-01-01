Жил-был посреди леса в своей избушке Леший, он же – Чудище-Снежище. Очень уж не любил лесной хранитель, когда ему мешали и докучали шумом посторонние. Таких он сразу сдувал холодным ветром. Неподалеку от леса находилась деревня, а в ней – школа, где ребята как раз начали готовиться к Новому году. А какой праздник без елки? Мальчишки один за другим вызвались пойти в лес за колючим зеленым деревцем, но их грубое поведение не пришлось по душе Лешему. Тогда в лес пошла девочка, вежливость которой в конце концов тронула Чудище-Снежище, и он согласился подарить ребятам елку для праздника.