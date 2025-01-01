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Новогодняя сказка

The New Year Tale 18+
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О фильме

Жил-был посреди леса в своей избушке Леший, он же – Чудище-Снежище. Очень уж не любил лесной хранитель, когда ему мешали и докучали шумом посторонние. Таких он сразу сдувал холодным ветром. Неподалеку от леса находилась деревня, а в ней – школа, где ребята как раз начали готовиться к Новому году. А какой праздник без елки? Мальчишки один за другим вызвались пойти в лес за колючим зеленым деревцем, но их грубое поведение не пришлось по душе Лешему. Тогда в лес пошла девочка, вежливость которой в конце концов тронула Чудище-Снежище, и он согласился подарить ребятам елку для праздника.

  • В основу сценария легла сказка «Чудище-Снежище», созданная детской писательницей Людмилой Васильевой-Гангнус. 
  • «Новогодняя сказка» – один из целого ряда мультфильмов заслуженного деятеля искусств РСФСР Владимира Дегтярева. Среди других его работ – «Краса ненаглядная» (1958), «Тимошкина елка» (1966), «Сладкая сказка» (1970). 
  • Музыку к мультфильму написал народный артист РСФСР Оскар Фельцман. В кадре можно услышать мелодию, созданную им для другого анимационного фильма Владимира Дегтярева – «Как ослик счастье искал» (1971). 
  • В 1990-е годы вышла аудиосказка по мотивам мультфильма. Текст для нее написал Александр Пожаров.

Некое Чудище-Снежище обитало в густом и дремучем лесу, защищая его покой от всевозможных угроз как внешних, так и внутренних. Действие разворачивается накануне Нового Года, когда школьникам из близлежащего посёлка предстоит отправиться за самой красивой ёлкой. Они ещё не знают, что местный защитник не позволит устраивать в лесу вырубку деревьев.

Страна СССР
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 января 1972
Дата выхода
8 февраля 1972 Россия 6+
1 января 1972 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Novogodnyaya skazka, New Year Tale, Новогодняя сказка, Новорічна казка
Режиссер
Владимир Дегтярев
В ролях
Ефим Кациров
Бронислава Захарова
Надежда Подъяпольская
Ольга Громова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Новогодняя сказка

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