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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Триллер 2004

Рейтинг фильмов в жанре триллер 2004 года

Эффект бабочки
1 Эффект бабочки
драма, триллер, фантастика 2004, США
8.2
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Я, робот
2 Я, робот
фантастика, приключения, триллер 2004, США
8.1
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Послезавтра
3 Послезавтра
триллер, боевик, фантастика, драма 2004, США
7.8
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Призрак оперы
4 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
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Тайное окно
5 Тайное окно
ужасы, триллер, драма 2004, США
7.7
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Убить Билла 2
6 Убить Билла 2
боевик, драма, триллер, криминал 2004, США
7.7
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Проклятие
7 Проклятие
триллер, ужасы, драма 2004, Япония / США / Германия
7.3
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Водитель для Веры
8 Водитель для Веры
мелодрама, драма, триллер 2004, Россия / Украина
7.1
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Степфордские жены
9 Степфордские жены
мюзикл, драма, триллер, комедия 2004, США
7.1
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Хроники Риддика
10 Хроники Риддика
приключения, триллер, фантастика, боевик 2004, США
7.1
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
11 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Двенадцать друзей Оушена
12 Двенадцать друзей Оушена
боевик, комедия, триллер, криминал 2004, США / Австралия
6.3
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Чужой против хищника
13 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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