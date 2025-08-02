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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фантастика 2025

Рейтинг фильмов в жанре фантастика 2025 года

Громовержцы* 8.0
1 Громовержцы* Антигерои-неудачники собираются вместе и берутся за миссию по спасению мира. «Отряд самоубийц» от студии Marvel
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Плагиатор 7.5
2 Плагиатор Музыкант переносится в прошлое и решает выдать современные музыкальные хиты за свои
драма, мелодрама, фантастика 2025, Россия
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Мир Юрского периода: Возрождение 7.4
3 Мир Юрского периода: Возрождение Скарлетт Йоханссон отправляется на поиски редких динозавров. Новая часть франшизы о доисторических ящерах
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Микки 17 7.1
4 Микки 17 Роберт Паттинсон и его клоны осваивают ледяную планету в новом фильме от создателя «Паразитов»
приключения, драма, фантастика 2025, США
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Кракен 6.9
5 Кракен Отечественный блокбастер о поисках пропавшей подлодки и столкновении с чудищем морским
приключения, фантастика 2025, Россия
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ON и Она 6.6
6 ON и Она Героиня Юлии Пересильд влюбляется в искусственный интеллект
мелодрама, фантастика 2025, Россия
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М3ГАН 2.0 6.5
7 М3ГАН 2.0 Кукла-убийца М3ГАН противостоит своей злобной «сестре» Амелии. Сиквел хитового техно-хоррора 2022 года
фантастика, ужасы 2025, США
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Капитан Америка: Новый мир 6.4
8 Капитан Америка: Новый мир Marvel представляет: Капитан Америка раскрывает заговор в Белом доме
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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