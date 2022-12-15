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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2017

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2017 года

Лёд
1 Лёд
мелодрама 2017, Россия
8.0
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Аритмия
2 Аритмия
драма, мелодрама 2017, Россия
7.9
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Между нами горы
3 Между нами горы
мелодрама, драма 2017, США
7.6
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На пятьдесят оттенков темнее
4 На пятьдесят оттенков темнее
драма, мелодрама 2017, США
7.6
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Красавица и чудовище
5 Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл 2017, США
7.6
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Притяжение
6 Притяжение
фантастика, мелодрама 2017, Россия
7.3
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Он и Она
7 Он и Она
мелодрама, комедия 2017, Франция / Бельгия
7.3
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Про любовь. Только для взрослых
8 Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама 2017, Россия
7.1
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Птица
9 Птица
мелодрама 2017, Россия
6.8
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9.0
Король Лев
9.0
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