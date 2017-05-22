«Он и Она»: Рецензия Киноафиши

О любви по-французски

«Он и Она» - это дебют Николя Бедоса в качестве режиссера. Молодой француз осознанно к шел своей цели создавать фильмы. Он прошел этапы театра, телевидения, актерских ролей и сценариста, которые помогли ему понять, что он хочет снимать. Затем в его жизни появилась Дория Тилье, почти не имеющая опыта в кинематографе, но способная вдохновить Николя на совместный проект. Вдвоем они написали сценарий и сняли фильм о начинающем писателе Викторе и молодой девушке Саре, чья случайная встреча в баре превратилась в увлекательную и жизненную историю длиною 45 лет.

Кадр из фильма «Он и она»

Никто так не снимает о любви, как французы. Романтика – это излюбленная тема кинематографистов всех стран, но кто-то снимает слишком слащаво, кто-то неправдиво и бездушно, кто-то отдает любви второй план, в то время, как она способна двигать сюжеты. А французы словно перенесли секреты изготовления хорошего вина в свои фильмы, потому они получаются такие же выдержанные, игристые, своеобразные и оставляют продолжительное послевкусие. Та любовь, что лежит в основе «Он и Она» настолько удивительна и необычна, что уже только ради нее и стоит посмотреть фильм, а ведь она даже не единственная тема, которая в нем есть. Поразительно, как в свои 30 с лишним лет Николя и Дория смогли создать картину, пропитанную радостями и разочарованиями разных периодов в жизни. Они повествуют нам и о муках творчества, о проблемах в сексуальной сфере у супружеских пар, искренне говорят о боли родителей чей ребенок страдает синдромом дауна, и, наконец, откровенно показывают как легко угасает человек.

Кадр из фильма «Он и она»

А начинается всё с похорон. Сара только что похоронила своего самого любимого человека – Виктора. Молодой писатель, пришедший к Саре в день похорон, решил обсудить свою будущую книгу. Как он верно подметил, Виктор был таким знаменитым, что всевозможные книги о нем уже написали, а о Саре мало что известно. «Это скучно. Писатели никому не интересны, а их жены - подавно. Убила ли пожилая дама пожилого мужа? Вот что готовы обсуждать люди вашего возраста с пеной у рта» - так начала свою историю новоиспеченная вдова. И мы переносимся в 70-е, когда эта женщина даже близко не была так авторитетна и спокойна, как на похоронах. Перед нами молодая очаровательная француженка, которая с первого взгляда влюбилась в загадочного мужчину, оказавшегося писателем-неудачником. Будучи наивной и милой девушкой, Сара не боялась открыто демонстрировать свои чувства. Она старалась помочь Виктору с текстами, звонила ему и даже немного преследовала, но была жестоко отшита. Через год после такой пощечины, она появилась на вечеринке у своего обожаемого мужчины в качестве девушки его лучшего друга. А еще через год стала девушкой брата Виктора. Подбираясь все ближе и становясь всё красивее, она наконец-то добилась своего и ее влюбленность стала взаимной. Но страх, что прекрасный принц ее бросит, прочно поселился в ее голове.

Кадр из фильма «Он и она»

Целых двадцать лет их совместной жизни она боялась, что он уйдет. Все эти годы она жила в напряжении и старалась быть идеальной женой. Если муж купил шикарный особняк – значит она наймет прислугу и станет глупой домоседкой и блондинкой. А если муж захочет, чтобы она стала веселее, то она тут же подсядет на кокс и вернет ему веселье былых годов. Пытаясь соответствовать ему, Сара проделала путь из остроумной, образованной и воспитанной девушки в типичную невротичку. Но Виктор тем временем не делал ничего, чтобы удержать ее, ему и в голову не приходило, что она может уйти. Периодически он выдавал хорошие книги, но всё чаще они были неудачными, а он невротичным и зацикленном на себе человеком. Как он сам о себе писал позднее: «Иногда я проживаю жизнь, чтобы записать ее, и упускаю саму жизнь. Детство дочери стало наброском для двух никчемных романов». Это не делает его менее интересным персонажем, наоборот, через него раскрывается подробности жизни творческого человека, как всё кажется ему фоном для книги. И в фильме часто звучат имена великих писателей (особенно часто упоминается Достоевский), но и без этих указок в какой-то момент кажется, что смотришь автобиографичный фильм, и Виктор Адельман действительно существовал.

Кадр из фильма «Он и она»

Такие разные Виктор и Сара, изначально объединенные любовью к литературе, шли рука об руку по жизни, поддерживая друг друга и сохраняя самые темные тайны, две из которых вас запросто обескуражат к финалу фильма. Восхитительные персонажи вполне могут стать каноничными, но это не умаляет достоинство сюжета. Понятное дело, что он интересен и увлекателен, имеет непредсказуемую концовку, смотрится взахлеб, но в чем же его главная фишка? Пожалуй, в том, что он очень жизненный. Обычно от экранов невозможно оторваться, когда нам показывают кино-аттракцион, а драмы мало увлекательны. Но тут действительно жизненная романтическая трагикомедия, с вполне возможными реальными событиями, с вкраплением эпатажных выпадов и разговоров о простых вещей гениальным языком.

Кадр из фильма «Он и она»

Поэтому многие фразочки так и хочется растаскать на крылатые фразы. Чего стоит одно только откровение психиатра на смертном одре:

«Я 30 лет тебя слушаю. Я умираю, а ты пришел бесить меня? Всю жизнь я слушаю, как люди жалуются! Влюбленные, не влюбленные, любящие слишком, любящие мало, расстаются, снова сходятся. Считаешь, это оригинально? Это так банально! Если бы ты хотя бы психом был… Было бы хоть интересно».

Совершенно романтическое высказывание: «Улыбка Сары была моей единственной религией». Или прозаическое:

- Дальше скучно.

- Почему?

- Потому что мы были счастливы.

Кадр из фильма «Он и Она»

В итоге, перед нами прекрасный образец того, что французское кино не всегда на любителя. Порой французы снимают так, что попадают точно в цель даже для российского зрителя. Этот микс из комедии, мелодрамы и даже детектива, хочет многое рассказать зрителю. Например, о том, что жены, стоящие в тени успешного мужа, вполне могут быть создателями этого самого успеха. Или то, что довольно часто у романтических пар бывает элементарное несовпадение. И в разные периоды то женщина любит сильнее, то мужчина, то один из них на коне, то второй. Такое несоответствие запросто может превратить сильную любовь в печальный брак. Каждый зритель обязательно увидит в этом фильме то, что наиболее близко ему. А пропустить «Он и Она» в прокате было бы ошибкой, этот фильм наверняка окажется на полке лучших кинолент и будет сравниваться с такими шедеврами как «Влюбись в меня, если осмелишься», «Один день» и многими другими.

Бариева Лилия

В российском прокате с 15 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Он и Она»