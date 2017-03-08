Он и Она, 2017

«Он и Она» - это дебютная режиссёрская работа актёра Николя Бедоса, который снялся в таких фильмах, как «Любовь живёт три года» и «Любовь на кончиках пальцев». Главную мужскую роль он исполнил самостоятельно, а его напарницей стала Дория Тилье, которая впервые появляется на большом экране.
«Он и Она» расскажет историю супругов Сары и Виктора. Он - юный писатель, она - магистр по классической литературе. Они были вместе, казалось бы, целую вечность, вот только, как им это удалось, остаётся загадкой. Случайная встреча в баре затянулась на 45 лет. Перед вами история двух людей и их любви, которая разворачивается в прекрасном Париже.
- Николя Бедос, режиссёр фильма, автор сценария и исполнитель главной роли, также выступил в качестве одного из композиторов
- «Он и Она» - это первый режиссёрский проект французского актёра Николя Бедоса
- Фильм снят в копродукции Франции и Бельгии
- Исполнившая главную роль Дория Тилье также выступила в качестве одного из соавторов сценария вместе с Николя Бедосом
Виктор — начинающий писатель, Сара — магистр в области классической литературы, их общая слабость — Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит все, а кто останется в тени? История одной семьи, большой любви, на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.
Он и Она (Mr & Mme Adelman, 2017, Николя Бедос) - режиссерский дебют Николя Бедоса (он же исполняет главную мужскую роль в… Читать дальше…
«Он и Она» – небанальная, местами шокирующая своей откровенностью история любви, в которой нет места приевшимся романтическим… Читать дальше…