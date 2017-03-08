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Он и Она Он и Она
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Mr & Mme Adelman

Он и Она, 2017

2017 / Франция / Бельгия
7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Романтическая история о писателе и его любимой женщине
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Он и Она» - это дебютная режиссёрская работа актёра Николя Бедоса, который снялся в таких фильмах, как «Любовь живёт три года» и «Любовь на кончиках пальцев». Главную мужскую роль он исполнил самостоятельно, а его напарницей стала Дория Тилье, которая впервые появляется на большом экране.

«Он и Она» расскажет историю супругов Сары и Виктора. Он - юный писатель, она - магистр по классической литературе. Они были вместе, казалось бы, целую вечность, вот только, как им это удалось, остаётся загадкой. Случайная встреча в баре затянулась на 45 лет. Перед вами история двух людей и их любви, которая разворачивается в прекрасном Париже.

- Николя Бедос, режиссёр фильма, автор сценария и исполнитель главной роли, также выступил в качестве одного из композиторов 

- «Он и Она» - это первый режиссёрский проект французского актёра Николя Бедоса

- Фильм снят в копродукции Франции и Бельгии

- Исполнившая главную роль Дория Тилье также выступила в качестве одного из соавторов сценария вместе с Николя Бедосом

Виктор — начинающий писатель, Сара — магистр в области классической литературы, их общая слабость — Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит все, а кто останется в тени? История одной семьи, большой любви, на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.

7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 15 июня 2017
Премьера в мире 8 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Николя Бедос
Николя Бедос
В ролях
Дория Тилье
Дория Тилье
Николя Бедос
Николя Бедос
Дени Подалидес
Дени Подалидес
Антуан Гуи
Антуан Гуи
Кристиана Милле
Кристиана Милле
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Он и Она 3 постера
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Он и Она
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Наша рецензия
«Он и Она» - это дебют Николя Бедоса в качестве режиссера. Молодой француз осознанно к шел своей цели создавать фильмы. Он прошел этапы театра, телевидения, актерских ролей и сценариста, которые помогли ему понять, что он хочет снимать. Затем в его жизни появилась Дория Тилье, почти не имеющая опыта в кинематографе, но способная вдохновить Николя на совместный проект. Вдвоем они написали сценарий и сняли фильм о начинающем писателе Викторе и молодой девушке Саре, чья случайная…
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Anastasia Ganina 30 сентября 2017, 22:54
Mr & Mme Adelman
Он и Она (Mr & Mme Adelman, 2017, Николя Бедос) - режиссерский дебют Николя Бедоса (он же исполняет главную мужскую роль в… Читать дальше…
Катерина Радюк 11 июля 2017, 17:58
Нескучно о любви
«Он и Она» – небанальная, местами шокирующая своей откровенностью история любви, в которой нет места приевшимся романтическим… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивное интервью с актрисой фильма «Он и Она» Дорией Тилье В фильме мы часто слышим имена знаменитых писателей, но для российского зрителя особенно заметным станет частое упоминание Достоевского. Почему именно его так часто упоминают в вашем фильме? Это
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14 июня 2017 00:34
В Екатеринбурге состоялся светский пресс-показ фильма «Он и Она» от «Киноафиши» Вчера в екатеринбургском кинотеатре «Пассаж синема» прошел светский пресс-показ фильма «Он и Она», который организовали федеральный портал «Киноафиша.инфо» и
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31 мая 2017 12:24
В Екатеринбурге пройдет светский пресс-показ фильма «Он и Она» 30 мая в екатеринбургском кинотеатре «Пассаж синема» будет царить атмосфера любви и весенней романтики. Федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания
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26 мая 2017 16:19
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