Он и Она, 2017

«Он и Она» - это дебютная режиссёрская работа актёра Николя Бедоса, который снялся в таких фильмах, как «Любовь живёт три года» и «Любовь на кончиках пальцев». Главную мужскую роль он исполнил самостоятельно, а его напарницей стала Дория Тилье, которая впервые появляется на большом экране.

«Он и Она» расскажет историю супругов Сары и Виктора. Он - юный писатель, она - магистр по классической литературе. Они были вместе, казалось бы, целую вечность, вот только, как им это удалось, остаётся загадкой. Случайная встреча в баре затянулась на 45 лет. Перед вами история двух людей и их любви, которая разворачивается в прекрасном Париже.