Птица, 2017

«Птица» - это дебютный режиссёрский проект Ксении Баскаковой, снятый на киностудии Ленфильм. Главную роль исполнил Иван Охлобыстин («Интерны», «Соловей-Разбойник», «Дом Солнца»). Также впервые на экране появится юная Евдокия Малевская. Кроме того, в картине снялись Анастасия Мельникова («Бандитский Петербург»), Гарик Сукачёв («Жмурки») и другие российские актёры.
В центре сюжета ленты «Птица» окажется рок-музыкант и просто звезда Олег Птицын. То и дело в заголовках прессы мелькают слова о печальной участи исполнителя. На самом же деле он лечится в клинике от туберкулёза. Там же находится юная Катя, которая своим бунтарским нравом поставила на уши всю больницу. Между героями завязывается трогательная дружба, которая изменит жизни обоих.
- Режиссёр фильма - дебютантка большого экрана Ксения Баскакова - по первому образованию является актрисой
- Композитор фильма Александр Пантыкин является лидером группы «Урфин Джюс»
- В фильме «Птица» звучат песни Ильи Лагутенко и «Мумий Тролля», «Пикника», «Наутилуса Помпилуса» и Андрея Федечко из «Солнце-Хмари». Также там можно услышать классические мотив Чайковского
- Официальный саундтрек картина - «Мы как трепетные птицы» в исполнении группы «Пикник»
- Рабочее название картины «Девочка и птица»
- Иван Охлобыстин играл в фильме Гарика Сукачёва «Дом Солнца»
- Во время того, как снимался фильм, Иван Охлобыстин успел стать крёстным отцом Евдокии Малевской
- Крыша, где разгуливают главные герои, является крышей кинотеатра «Великан Парк» в Санкт-Петербурге. Внутри также установлен мотоцикл, на котором ездил герой
- Евдокия Малевская является финалисткой шоу «Голос. Дети»
"Олег Птицын умер", "Олег Птицын скрывается в тюрьме" - пестрят заголовки журналов и газет.
Но нет, скандально известный рок-музыкант проходит лечение от туберкулеза в клинике, там же к нему навязывается в друзья Катя, девочка-подросток, которая третирует всю больницу, с ней не может совладать даже собственная мать. Между ними начинается дружба, и Олег решает помочь девочке выздороветь и полюбить жизнь. Случайная встреча переворачивает судьбы обоих. Пройдя через различные испытания, Олег и Катя обретают себя в новой жизни.
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