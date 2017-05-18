Птица, 2017

«Птица» - это дебютный режиссёрский проект Ксении Баскаковой, снятый на киностудии Ленфильм. Главную роль исполнил Иван Охлобыстин («Интерны», «Соловей-Разбойник», «Дом Солнца»). Также впервые на экране появится юная Евдокия Малевская. Кроме того, в картине снялись Анастасия Мельникова («Бандитский Петербург»), Гарик Сукачёв («Жмурки») и другие российские актёры.

В центре сюжета ленты «Птица» окажется рок-музыкант и просто звезда Олег Птицын. То и дело в заголовках прессы мелькают слова о печальной участи исполнителя. На самом же деле он лечится в клинике от туберкулёза. Там же находится юная Катя, которая своим бунтарским нравом поставила на уши всю больницу. Между героями завязывается трогательная дружба, которая изменит жизни обоих.