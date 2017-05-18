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Птица Птица
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Птица, 2017

2017 / Россия
6.8 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Птица» - это дебютный режиссёрский проект Ксении Баскаковой, снятый на киностудии Ленфильм. Главную роль исполнил Иван Охлобыстин («Интерны», «Соловей-Разбойник», «Дом Солнца»). Также впервые на экране появится юная Евдокия Малевская. Кроме того, в картине снялись Анастасия Мельникова («Бандитский Петербург»), Гарик Сукачёв («Жмурки») и другие российские актёры.

В центре сюжета ленты «Птица» окажется рок-музыкант и просто звезда Олег Птицын. То и дело в заголовках прессы мелькают слова о печальной участи исполнителя. На самом же деле он лечится в клинике от туберкулёза. Там же находится юная Катя, которая своим бунтарским нравом поставила на уши всю больницу. Между героями завязывается трогательная дружба, которая изменит жизни обоих.

- Режиссёр фильма - дебютантка большого экрана Ксения Баскакова - по первому образованию является актрисой

- Композитор фильма Александр Пантыкин является лидером группы «Урфин Джюс»

- В фильме «Птица» звучат песни Ильи Лагутенко и «Мумий Тролля», «Пикника», «Наутилуса Помпилуса» и Андрея Федечко из «Солнце-Хмари». Также там можно услышать классические мотив Чайковского

- Официальный саундтрек картина - «Мы как трепетные птицы» в исполнении группы «Пикник»

- Рабочее название картины «Девочка и птица»

- Иван Охлобыстин играл в фильме Гарика Сукачёва «Дом Солнца»

- Во время того, как снимался фильм, Иван Охлобыстин успел стать крёстным отцом Евдокии Малевской

- Крыша, где разгуливают главные герои, является крышей кинотеатра «Великан Парк» в Санкт-Петербурге. Внутри также установлен мотоцикл, на котором ездил герой

- Евдокия Малевская является финалисткой шоу «Голос. Дети»

 "Олег Птицын умер", "Олег Птицын скрывается в тюрьме" - пестрят заголовки журналов и газет.

Но нет, скандально известный рок-музыкант проходит лечение от туберкулеза в клинике, там же к нему навязывается в друзья Катя, девочка-подросток, которая третирует всю больницу, с ней не может совладать даже собственная мать. Между ними начинается дружба, и Олег решает помочь девочке выздороветь и полюбить жизнь. Случайная встреча переворачивает судьбы обоих. Пройдя через различные испытания, Олег и Катя обретают себя в новой жизни.

6.8 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 18 мая 2017
Премьера в мире 18 мая 2017
Возраст 12+
Прокатчик Ленфильм
Режиссер
Ксения Баскакова
Ксения Баскакова
В ролях
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Евдокия Малевская
Евдокия Малевская
Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев
Кирилл Захаров
Кирилл Захаров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Птица 3 постера
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«Коньяка внутривенно!» – кажется, только этой фразы не хватает главному герою фильма «Птица» Ивану Охлабыстину. Его Олег Птицын, классического вида рок-музыкант со взъерошенными волосами и в чёрной косухе лежит с закрытым туберкулёзом в питерской клинике. Тоскуя по сцене и скребущему горло хрипу, он хлещет пятизвездочный «чай» из больничных кружек и не знает, куда деть свой свободолюбивый дух. И именно его выбирает себе в друзья 12-летняя…
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