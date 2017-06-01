Он и Она
– Виктор — начинающий писатель, Сара — магистр в области классической литературы, их общая слабость — Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит все, а кто останется в тени? История одной семьи, большой любви, на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.
«Он и Она» – небанальная, местами шокирующая своей откровенностью история любви, в которой нет места приевшимся романтическим штампам. В ленте много кайфа и сумасшествия молодости, правдиво передана не только поэзия, но и проза жизни с семейными радостями и проблемами. «Любовь – это все, что угодно, только не скука», – гласит слоган фильма. И стоит признать: начинающему режиссеру Николя Бедосу удалось доказать это на практике. Совместная жизнь главных героев картины месье и мадам Адельман (оригинальное название фильма) – праздник, который всегда был с ними. Иногда взрывной, иногда грустный, но ни в коем случае нерутинный и нескучный.Повествование начинается с похорон известного писателя Виктора Адельмана. Журналист, пишущий о нем книгу, пришел поговорить с вдовой, Сарой Адельман. «Многие здесь думают, что его убила я», – открыто заявляет Сара, но через пару мгновений улыбается и отшучивается, оставив журналиста в состоянии «изумленного бобра». А затем рассказывает замечательную историю любви, достойную стать романом «Под кайфом».Виктор – посредственный начинающий писатель, неловкий любовник, самовлюбленный творец, тунеядец и ко всему прочему, выходец из богатой аристократической семьи. Сара – талантливая исследовательница литературы, девушка с шармом и юмором, настойчивая и конкретная. Именно Сара добивалась Виктора и влюбила его в себя, прежде терпев сначала его друга, а затем брата. И если на первой встрече мы видим робкую девушку, то спустя год перед нами появляется независимая девушка, острая на язык и смело отстаивающая либеральные взгляды в присутствии консервативно настроенного отца Виктора. Ну как в такую не влюбиться!! И вот молодой творец уже готов расстаться с жизнью за улыбку возлюбленной, говоря «улыбка Сары – вот моя религия».Вскоре Виктор становится знаменитым писателем во многом благодаря Саре – первому читателю, критику и рецензенту. Виктор даже берет фамилию своей девушки. Вспоминается знаменитое гоголевское выражение: если муж – голова, то жена – шея, куда шея – туда и голова. Чем ближе развязка истории, тем больше мы в этом убеждаемся. Дальше жизнь разворачивается, казалось бы, по привычному сценарию – дети, переезды, слава, моменты застоя, кризис семейной жизни и среднего возраста…Все эти периоды любовно собраны в главы романа семейной жизни.В одной из глав после тяжелых семейных конфликтов Сара уходит из семьи. Сара не перестала любить, мудрая женщина поняла: лишь потеряв, мы начинаем ценить то, что имеем. Только таким жестоким способом она сможет вернуть мужа, дав ему стимул к саморазвитию. И действительно, в разлуке Виктор пишет свой лучший роман, а затем их сумасшествие возвращается – Сара снова сбегает с ним, как когда-то сбегала от его брата.Первая режиссерская работа Николя Бедоса не оказалась комом, это полноценный интересный фильм, который войдет в историю самых красивых романтических историй нашего времени. Николя Бедос и Дория Тилье прекрасно справились с главными ролями, правдоподобно передав взросление и старение своих героев. «Он и Она» – это очаровательный и атмосферный фильм, который смотрится на одном дыхании. Бедос превратил фильм в игру с секретиками, но раскрывает карты лишь в конце картины, заставляя зрителей по-новому переосмыслить увиденное. И если вы хотите почувствовать магию любви – пожалуйста, этот фильм для вас. 9 из 10.
Он и Она (Mr & Mme Adelman, 2017, Николя Бедос) - режиссерский дебют Николя Бедоса (он же исполняет главную мужскую роль в фильме), а также большая первая роль Дорин Тилье, исполнительницы роли Сары Эдельман. Возможно именно благодаря этому факту фильм получился именно таким, его создатели старались придать смысл картине, чувствовалось, что идею вынашивали очень долго, наполнив её разными деталями и подробностями, на которые, снимайся этот фильм как очередной проект или студийный заказ, никто бы не стал обращать особо внимания. Я начинаю подозревать, что для французского кино характерна черта изображения жизни влюбленных не до (как должны заканчиваться все сказки и мелодрамы, к которым мы привыкли с детства), а после свадьбы. Так этот фильм рассказывает о жизни пары Виктора и Сары в течение 45 лет - с начала 70-х до наших дней. Вся история рассказывается со стороны Сары, воспоминания которой записывает журналист, планирующий выпустить книгу о жизни писателя Виктора Эдельмана. Сара рассказывает, как встретилась с будущим мужем, в то время когда он еще не был успешен, его рукописи отвергали, а он от этого страдал. Девушка сразу поняла, что им суждено быть вместе, но ей потребовалось очень много сил и времени, чтобы писатель-ловелас серьезно обратил на нее внимание. У нее это получилось, их ждал брак, полный как счастливых, так и ненастных дней. Они, несомненно, очень любили друг друга, но в течение жизни им пришлось пройти через многое.
На самом деле в этой истории нет ничего удивительного или необычного, она может быть историей очень многих. При этом она рассказана очень живо и ярко, как будто собрана из воспоминаний, обрывков фраз и событий, с помощью которых зритель может понять персонажей и пережить их воспоминания. Герои развиваются в течение жизни, они взрослеют, меняются их отношения, отношения к себе и окружающим, за этим интересно наблюдать.
