«Птица»: Рецензия Киноафиши

Где твои крылья

«Коньяка внутривенно!» – кажется, только этой фразы не хватает главному герою фильма «Птица» Ивану Охлабыстину. Его Олег Птицын, классического вида рок-музыкант со взъерошенными волосами и в чёрной косухе лежит с закрытым туберкулёзом в питерской клинике. Тоскуя по сцене и скребущему горло хрипу, он хлещет пятизвездочный «чай» из больничных кружек и не знает, куда деть свой свободолюбивый дух. И именно его выбирает себе в друзья 12-летняя Катя, по грубости и нахальности не уступающая стареющему позёру. Маленькая невоспитанная дикарка, почти всю жизнь кочующая по клиникам и санаториям, обделенная материнской любовью, находит настоящее убежище в неотёсанной душе музыканта. Так рождается их дружба – угловатая, наивная, спасительная.

Кадр из фильма «Птица»

«Птица» – дебютная работа Ксении Баскаковой, и это во многом предопределило её полёт. Созданная при государственной поддержке, чистой инициативе начинающих профи и с девизом возрождения «Ленфильма», лента ловко маневрирует меж остросоциальных и политических ножей. Избрав путь подслащенной фабулы, которую не стыдно показать детям, как говорит режиссёр, создатели заведомо подрезали крылья ленты, сделав её абсолютно безобидной и даже ласковой. Получилась эдакая ёлочная история, которая никогда не случится, но которую приятно развернуть накануне новой жизни.

Кадр из фильма «Птица»

Так что не стоит ждать блэйковских потрясений и, соответственно, обвинять в их отсутствие. «Птица» – по большей части кино условностей, сваренное из шаблонных людей (вроде жены-изменщицы, друзей-предателей), простых решений и побед. Последнее – это когда твой ролик, снятый на телефон и выложенный на YouTube, собирает тысячи просмотров, тебя замечает известный продюсер и приглашает на большую сцену. Звон бутылок сменяется звоном монет, а забвение всемирным обожанием. И чем больше в ленте упрощение реальности во имя художественности, тем более трагичным кажется центральная история фильма – непреодолимого, болезненного одиночества – социальной болезни, жертвами которой могут стать как взрослые, так и дети. Это единственная живая мысль, бьющаяся в жанровых условностях «доброго» и «душевного» кино «для всех». И воплощают его робкий дуэт Ивана Охлобыстина и Евдокии Малевской, получившийся таким же отчаянно смелым и ранимым, как дружба их персонажей. Хотя, нельзя сказать, что юной актрисе удалось полностью отыграть свою героиню. Ее движения, интонации и взгляды, еще не лишённые оттенка неестественности и наигранности, не балуют разнообразием. При этом, внутреннюю энергию Евдокия сумела показать, чем и зацепила зрителя.

Кадр из фильма «Птица»

В остальном «Птица» получила достойное воплощение в перфекционистски выстроенных кадрах, которые то занимают принципиальное статично положение, то скачут с лица на лицо, а то вообще наезжают сверху или снизу. С такой же замашкой отличника была поставлена «хореография» движений, например, как ходят медсестры или Олег и Катя кланяются невидимой публике, расправляя руки точно крылья. Плюс авторы смело расставили музыкальные реплики «Мумий Тролля», «Пикника», «Наутилуса Помпилуса» и даже позаигрывали с Чайковским. Всё это придаёт единый стиль картине, объединяя нарратив, не сумевший избежать логических разрывов.

Кадр из фильма «Птица»

Пусть довольно прагматичная и приземлённая, картина не лишена внутреннего очарования и вызывает простую человеческую симпатию. За добрую сказку, красивую форму и тонкую историю двух одиночеств, спрятанную в мишуре продаваемых образов.

Инна Син

В российском прокате с 18 мая 2017 года

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