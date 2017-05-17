«Птица»: Рецензия Киноафиши
«Коньяка внутривенно!» – кажется, только этой фразы не хватает главному герою фильма «Птица» Ивану Охлабыстину. Его Олег Птицын, классического вида рок-музыкант со взъерошенными волосами и в чёрной косухе лежит с закрытым туберкулёзом в питерской клинике. Тоскуя по сцене и скребущему горло хрипу, он хлещет пятизвездочный «чай» из больничных кружек и не знает, куда деть свой свободолюбивый дух. И именно его выбирает себе в друзья 12-летняя Катя, по грубости и нахальности не уступающая стареющему позёру. Маленькая невоспитанная дикарка, почти всю жизнь кочующая по клиникам и санаториям, обделенная материнской любовью, находит настоящее убежище в неотёсанной душе музыканта. Так рождается их дружба – угловатая, наивная, спасительная.
«Птица» – дебютная работа Ксении Баскаковой, и это во многом предопределило её полёт. Созданная при государственной поддержке, чистой инициативе начинающих профи и с девизом возрождения «Ленфильма», лента ловко маневрирует меж остросоциальных и политических ножей. Избрав путь подслащенной фабулы, которую не стыдно показать детям, как говорит режиссёр, создатели заведомо подрезали крылья ленты, сделав её абсолютно безобидной и даже ласковой. Получилась эдакая ёлочная история, которая никогда не случится, но которую приятно развернуть накануне новой жизни.
Так что не стоит ждать блэйковских потрясений и, соответственно, обвинять в их отсутствие. «Птица» – по большей части кино условностей, сваренное из шаблонных людей (вроде жены-изменщицы, друзей-предателей), простых решений и побед. Последнее – это когда твой ролик, снятый на телефон и выложенный на YouTube, собирает тысячи просмотров, тебя замечает известный продюсер и приглашает на большую сцену. Звон бутылок сменяется звоном монет, а забвение всемирным обожанием. И чем больше в ленте упрощение реальности во имя художественности, тем более трагичным кажется центральная история фильма – непреодолимого, болезненного одиночества – социальной болезни, жертвами которой могут стать как взрослые, так и дети. Это единственная живая мысль, бьющаяся в жанровых условностях «доброго» и «душевного» кино «для всех». И воплощают его робкий дуэт Ивана Охлобыстина и Евдокии Малевской, получившийся таким же отчаянно смелым и ранимым, как дружба их персонажей. Хотя, нельзя сказать, что юной актрисе удалось полностью отыграть свою героиню. Ее движения, интонации и взгляды, еще не лишённые оттенка неестественности и наигранности, не балуют разнообразием. При этом, внутреннюю энергию Евдокия сумела показать, чем и зацепила зрителя.
В остальном «Птица» получила достойное воплощение в перфекционистски выстроенных кадрах, которые то занимают принципиальное статично положение, то скачут с лица на лицо, а то вообще наезжают сверху или снизу. С такой же замашкой отличника была поставлена «хореография» движений, например, как ходят медсестры или Олег и Катя кланяются невидимой публике, расправляя руки точно крылья. Плюс авторы смело расставили музыкальные реплики «Мумий Тролля», «Пикника», «Наутилуса Помпилуса» и даже позаигрывали с Чайковским. Всё это придаёт единый стиль картине, объединяя нарратив, не сумевший избежать логических разрывов.
Пусть довольно прагматичная и приземлённая, картина не лишена внутреннего очарования и вызывает простую человеческую симпатию. За добрую сказку, красивую форму и тонкую историю двух одиночеств, спрятанную в мишуре продаваемых образов.
Инна Син
В российском прокате с 18 мая 2017 года
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