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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2008

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2008 года

Сумерки
1 Сумерки
фэнтези, мелодрама 2008, США
8.5
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Загадочная история Бенджамина Баттона
2 Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика 2008, США
8.5
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Миллионер из трущоб
3 Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия 2008, Великобритания
8.2
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Чтец
4 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Классный мюзикл: Выпускной
5 Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма 2008, США
7.8
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Прости за любовь
6 Прости за любовь
мелодрама 2008, Италия
7.7
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Мамма Миа!
7 Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл 2008, Великобритания / США
7.6
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Любовь в большом городе
8 Любовь в большом городе
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.5
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Шаг вперед 2: улицы
9 Шаг вперед 2: улицы
мелодрама, драма, мюзикл 2008, США
7.5
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Четыре Рождества
10 Четыре Рождества
комедия, мелодрама 2008, США
7.3
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Секс в большом городе
11 Секс в большом городе
мелодрама, комедия 2008, США
7.2
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Зак и Мири снимают порно
12 Зак и Мири снимают порно
комедия, мелодрама, драма 2008, США
7.2
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Нью-Йорк, я люблю тебя
13 Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник 2008, США / Франция
7.2
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В пролете
14 В пролете
мелодрама, комедия 2008, США
7.1
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Париж
15 Париж
комедия, мелодрама, драма 2008, Франция
7.1
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Золото дураков
16 Золото дураков
боевик, мелодрама, приключения 2008, США
7.1
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Любовь-морковь 2
17 Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.1
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Вики Кристина Барселона
18 Вики Кристина Барселона
мелодрама, драма, комедия 2008, США / Испания
7.1
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27 свадеб
19 27 свадеб
мелодрама, комедия 2008, США
7.0
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Ирония Судьбы. Продолжение
20 Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама 2008, Россия
7.0
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Легкое поведение
21 Легкое поведение
комедия, мелодрама 2008, Великобритания / США
6.7
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Красавица и уродина
22 Красавица и уродина
мелодрама, комедия 2008, США
4.7
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Все могут короли
23 Все могут короли
комедия, мелодрама 2008, Россия
3.3
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