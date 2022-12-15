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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ужасы 2010

Рейтинг фильмов в жанре ужасы 2010 года

Дьявол
1 Дьявол
ужасы, триллер 2010, США
8.0
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Я плюю на ваши могилы
2 Я плюю на ваши могилы
ужасы 2010, США
7.9
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Паранормальное явление 2
3 Паранормальное явление 2
ужасы 2010, США
7.9
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Убежище
4 Убежище
триллер, ужасы 2010, США
7.7
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Замерзшие
5 Замерзшие
драма, триллер, ужасы, боевик 2010, США
7.5
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Хищники
6 Хищники
ужасы, приключения, триллер, боевик, фантастика 2010, США
7.5
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Пила 7
7 Пила 7
ужасы 2010, США
7.4
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Страшно красив
8 Страшно красив
мелодрама, ужасы, фэнтези 2010, США
7.4
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Пастырь 3D
9 Пастырь 3D
ужасы, приключения 2010, США
7.3
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
10 Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.3
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Кошмар на улице Вязов
11 Кошмар на улице Вязов
триллер, фэнтези, ужасы 2010, США
7.3
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Паранормальное явление 3: Ночь в Токио
12 Паранормальное явление 3: Ночь в Токио
ужасы, триллер 2010, США / Япония
7.2
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Палата
13 Палата
триллер, ужасы 2010, США
7.2
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Пираньи 3D
14 Пираньи 3D
триллер, ужасы 2010, США
7.2
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Одержимая
15 Одержимая
триллер, ужасы 2010, США / Италия
7.1
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Впусти меня. Сага
16 Впусти меня. Сага
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер 2010, США / Великобритания
7.1
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Воины света
17 Воины света
ужасы, триллер, драма, боевик 2010, Австралия / США
7.0
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Безумцы
18 Безумцы
ужасы, боевик, драма, триллер, фантастика 2010, США
6.5
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Человек-волк
19 Человек-волк
триллер, ужасы 2010, США
6.4
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Легион
20 Легион
ужасы, триллер, боевик 2010, США
5.9
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