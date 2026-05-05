На каких реальных событиях основан сериал «Отпечатки»?

Сериал «Отпечатки» (2026) вдохновлен реальными событиями, связанными с непростыми судьбами воспитанников детских домов. Хотя сюжет является художественным вымыслом, в его основе лежат истории людей, а также психологические травмы прошлого, влияющие на жизнь человека. Конкретные убийства и маньяк в сериале — выдумка сценаристов, у них нет реальных прототипов.
Таким образом, «реальные события» здесь относятся к социальному фону и психологическим историям, а не к документальному воспроизведению конкретного уголовного дела.
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