Сколько серий в аниме "Противостояние святого"?

«Противостояние святого» — китайский аниме сериал, который продолжает выходить на экраны и пользуется большой популярностью.

На сегодняшний день в аниме «Противостояние святого» вышло 128 серий, однако сериал еще не завершился, так что их количество может увеличиться. Следите за обновлением информации на сайте «Киноафиша».

Ван Линь, простой деревенский парень, видит, как его семья погрязает в нищете и долгах. Казалось бы, судьба предрешена, но встреча с таинственным дядюшкой Сы дарит ему призрачную надежду: великая секта Хэн Юэ, где культивируют искусство бессмертия, открывает набор учеников. Для Вана это единственный шанс изменить всё — обрести силу, чтобы спасти близких, и доказать свою значимость. Однако его отец, сломленный жизнью, не верит в успех, считая сына лишённым врождённого дара и обречённым на неудачу.



Идя наперекор воле отца и здравому смыслу, Ван Линь вступает на тернистый путь. Его ждут не суровые тренировки, а жестокие испытания, предательство соратников и схватка с собственными демонами. Но именно железная воля, а не данные от рождения таланты, станет его главным оружием. Преодолевая немыслимые барьеры, он проникнет в самые тёмные тайны культа, где обретёт древний меч — ключ к его забытому прошлому и источник невиданной мощи. Этот первый отчаянный шаг станет для простого деревенского юноши началом эпического пути к величию.