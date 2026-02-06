Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Stray Kids: The dominATE Experience» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в аниме "Противостояние святого"?

Сколько серий в аниме "Противостояние святого"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 февраля 2026 Дата обновления ответа: 6 февраля 2026

«Противостояние святого» — китайский аниме сериал, который продолжает выходить на экраны и пользуется большой популярностью.

Количество серий

На сегодняшний день в аниме «Противостояние святого» вышло 128 серий, однако сериал еще не завершился, так что их количество может увеличиться. Следите за обновлением информации на сайте «Киноафиша».

О чем сериал:

Ван Линь, простой деревенский парень, видит, как его семья погрязает в нищете и долгах. Казалось бы, судьба предрешена, но встреча с таинственным дядюшкой Сы дарит ему призрачную надежду: великая секта Хэн Юэ, где культивируют искусство бессмертия, открывает набор учеников. Для Вана это единственный шанс изменить всё — обрести силу, чтобы спасти близких, и доказать свою значимость. Однако его отец, сломленный жизнью, не верит в успех, считая сына лишённым врождённого дара и обречённым на неудачу.

Идя наперекор воле отца и здравому смыслу, Ван Линь вступает на тернистый путь. Его ждут не суровые тренировки, а жестокие испытания, предательство соратников и схватка с собственными демонами. Но именно железная воля, а не данные от рождения таланты, станет его главным оружием. Преодолевая немыслимые барьеры, он проникнет в самые тёмные тайны культа, где обретёт древний меч — ключ к его забытому прошлому и источник невиданной мощи. Этот первый отчаянный шаг станет для простого деревенского юноши началом эпического пути к величию.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Противостояние святого
Противостояние святого драма, боевик, фэнтези
2023, Китай
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше