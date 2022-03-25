The Bubble, La burbuja, A Bolha, A buborék, Bańka, Bula, Cliff Beasts 6: Battle for Everest - Memories of a Requiem, La bulle, Nella bolla, Trường Quay Bong Bóng, Untitled Judd Apatow/Netflix Project, V bublině, Пузырь, У бульбашці, الفقاعة, 더 버블, ザ・バブル, 泡泡劇組, Бульбашка, 泡泡剧组
Dustin MulrayМне это не нравится. Хватит быть Бенедиктом Камбербэтчем.
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Парк карантинного периода: комедия Джадда Апатоу о съемках блокбастера в условиях пандемии.
В разгар пандемии коронавируса крупная голливудская студия запускает в Великобритании съемки шестой части популярной франшизы «Твари утеса», в которой люди противостоят динозаврам. Для безопасности съемочной группы создается так называемый «пузырь»: всех, кто работает над фильмом, свозят в роскошный загородный отель и сажают на двухнедельный карантин. Та же участь постигает главных звезд проекта, среди которых – актриса, предательски пропустившая предыдущую…
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