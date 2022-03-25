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Постер фильма Пузырь
5.2
Пузырь - Трейлер
Киноафиша Фильмы Пузырь
5.2

Пузырь

, 2022
The Bubble
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Пузырь
5.2
Пузырь - Трейлер
Пузырь  Трейлер

О фильме

Актеры и съемочная группа популярного блокбастера застряли на карантине в роскошном отеле во время съемок сиквела. Это настоящая гремучая смесь интриг, обмана и злобы.

В ролях

Педро Паскаль
Педро Паскаль
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Carol Cobb
Лесли Манн
Лесли Манн
Айрис Апатоу
Айрис Апатоу
Питер Серафинович
Питер Серафинович
Гэвин
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Кигэн-Майкл Ки
Кигэн-Майкл Ки
Роб Делани
Роб Делани
Carol's Agent, Marti
Фред Армисен
Фред Армисен
Мария Бакалова
Мария Бакалова
Harry Trevaldwyn
Гунтер
Самсон Каё
Самсон Каё
Бола
Режиссер Джадд Апатоу
Сценарист Джадд Апатоу, Пэм Брэди
Композитор Майкл Эндрюс, Эндрю Бёрд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 апреля 2022
Премьера в мире 25 марта 2022
MPAA R
Производство Apatow Productions
Другие названия
The Bubble, La burbuja, A Bolha, A buborék, Bańka, Bula, Cliff Beasts 6: Battle for Everest - Memories of a Requiem, La bulle, Nella bolla, Trường Quay Bong Bóng, Untitled Judd Apatow/Netflix Project, V bublině, Пузырь, У бульбашці, الفقاعة, 더 버블, ザ・バブル, 泡泡劇組, Бульбашка, 泡泡剧组

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 13 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 2 апреля 2022

Трейлеры фильма

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Пузырь - Трейлер
Пузырь Трейлер
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Наша рецензия

Парк карантинного периода: комедия Джадда Апатоу о съемках блокбастера в условиях пандемии.
Парк карантинного периода: комедия Джадда Апатоу о съемках блокбастера в условиях пандемии. В разгар пандемии коронавируса крупная голливудская студия запускает в Великобритании съемки шестой части популярной франшизы «Твари утеса», в которой люди противостоят динозаврам. Для безопасности съемочной группы создается так называемый «пузырь»: всех, кто работает над фильмом, свозят в роскошный загородный отель и сажают на двухнедельный карантин. Та же участь постигает главных звезд проекта, среди которых – актриса, предательски пропустившая предыдущую…

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