«Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»: Рецензия Киноафиши

Пока доктор Стрейндж открывает для себя мультивселенную, Тор путешествует по галактике в компании Джейн, а в «Ваканде» прощаются с Т’Чаллой, Стражи в преддверии третьего «сольного фильма» бьют баклуши в Знамогде (то есть в отрубленной голове целестиала).

Дело это опасное, ведь от ничегонеделания в голове появляются странные мысли. Например, что было бы здорово поднять настроение Питеру Квиллу, приунывшему после смерти сначала своих отцов Йонду (духовного) и Эго (биологического), а потом и любимой Гаморы, и устроить ему настоящее земное Рождество с гирляндами, песнями и подарками. А что может порадовать Квилла больше, чем герой его детства, завернутый в праздничную упаковку? Примерно так размышляла Мантис прежде, чем отправиться на Землю в компании Дракса за самим Кевином Бейконом, который, ничего не подозревая, готовился к приезду своей семьи и смотрел рождественские мультфильмы.

В общем, это вся экспозиция, которой стоит поделиться — выпуск совсем коротенький, его хронометраж насчитывает 40 с небольшим минут. Да и сюжет в нем довольно условен, главное же — как, впрочем, и в любом другом рождественском фильме или сериале — настроение, дружелюбно-сказочная интонация, ожидание чуда и всего в этом роде. Ганн рассказывал, что с легкой руки написал сценарий за несколько часов. Рождественский выпуск стал для него чем-то вроде отдушины во время тяжелой и кропотливой работы над третьей частью «Стражей», которая выйдет в мае 2023-го — оба фильма снимались одновременно.

Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск

Кроме психологической разрядки для самого Ганна и, к счастью, для зрителей, спешл еще и готовит почву для финала трилогии. В нем заявлены несколько новых персонажей, вроде космической собаки Космо, владеющей телекинезом и телепатией, новый корабль «Стражей» — «Боуи», и место обитания героев (то самое Знамогде). В общем, одним выстрелом Ганн убил двух зайцев. Нет, даже трех. Ведь он много лет мечтал о спешле «Стражей» (всё из-за детской травмы, вызванной просмотром рождественского выпуска «Звездных войн») и наконец поработал со своей любимой группой Old 97’, с которой сочинил несколько песен к фильму (рокеры появляются в кадре загримированными под инопланетян, освоивших человеческие музыкальные инструменты).

Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск