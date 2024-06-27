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Постер сериала Дуглас отменен
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Киноафиша Сериалы Дуглас отменен

Дуглас отменен (2024 - 2024)

Douglas is Cancelled 18+
Год выпуска 2024
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал ITVX
Продолжительность сериала 2 часа 48 минут

О чем сериал

Сериал знакомит нас с ведущим новостей Дугласом Беллоузом, уважаемым диктором и рассказчиком, любящим жизнь, которую он создал вместе со своей женой Шейлой. 

Несмотря на то что Дуглас является опытным ведущим программы Live At Six, за кулисами он, как ни странно, постоянно нуждается в поддержке со стороны своей более молодой, подкованной в технике и осведомленной о социальных сетях соведущей Маделин, которая, кажется, способна обвести его вокруг пальца. Он живет в привилегированном положении, его считают национальным достоянием и, казалось бы, не могут сделать ничего плохого, пока он не отпускает неудачную шутку на свадьбе своего двоюродного брата, которую подслушивает один из гостей и угрожает опубликовать его комментарии в социальных сетях.

Возникает множество домыслов, и в ходе продолжающейся истерии и цифровой бури предполагаемая неосторожность Дугласа препарируется, анализируется и раздувается до неузнаваемости.

В ролях
В ролях
Хью Бонневилль
Хью Бонневилль
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Саймон Расселл Бил
Саймон Расселл Бил
Бен Майлс
Алекс Кингстон
Алекс Кингстон
Ник Мохаммед
Ник Мохаммед
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Дуглас отменен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
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