Сериал знакомит нас с ведущим новостей Дугласом Беллоузом, уважаемым диктором и рассказчиком, любящим жизнь, которую он создал вместе со своей женой Шейлой.

Несмотря на то что Дуглас является опытным ведущим программы Live At Six, за кулисами он, как ни странно, постоянно нуждается в поддержке со стороны своей более молодой, подкованной в технике и осведомленной о социальных сетях соведущей Маделин, которая, кажется, способна обвести его вокруг пальца. Он живет в привилегированном положении, его считают национальным достоянием и, казалось бы, не могут сделать ничего плохого, пока он не отпускает неудачную шутку на свадьбе своего двоюродного брата, которую подслушивает один из гостей и угрожает опубликовать его комментарии в социальных сетях.

Возникает множество домыслов, и в ходе продолжающейся истерии и цифровой бури предполагаемая неосторожность Дугласа препарируется, анализируется и раздувается до неузнаваемости.