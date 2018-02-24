Вечеринка только начинается, 2018

Эту ночь Люси не сможет забыть никогда. Сначала — бар, алкоголь, агрессивный как-бы-караоке, буйный танец, потом — интенсивный секс с незнакомцем на заднем дворе и жадно съеденная картошка из фаст-фуда; ничего, о чём стоит помнить на следующее утро. Через пару минут Люси станет свидетельницей самоубийства: её лучший друг-гей Алистер прыгает с железнодорожного моста. От этого воспоминания уже не спрятаться. Дальше — лихорадочный поиск равновесия; попытка прийти в себя, превращенная в полтора часа экспрессивного, бьющего током кино. «Вечеринка...» — исповедально-авторское высказывание Карен Гиллан, режиссера, сценаристки и исполнительницы главной роли; и город на экране — её родной шотландский Инвернесс, где число самоубийств на самом деле зашкаливает. В реальной жизни у Карен всё хорошо: «Джуманджи: Зову джунглей» и «Мстители: Война бесконечности» сделали её новой звездой голливудских блокбастеров. Поэтому, наверное, в собственном проекте она так пылко обращается к темным сторонам экзистенции. Впрочем, не без комических мотивов, которые и оживляют, и обостряют эту невероятную вечеринку.