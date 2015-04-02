Меню
Дата публикации: 27 мая 2013
В бегах – Техас, 1970-е годы. Попав в засаду, трое молодых преступников тяжело ранят одного из окруживших их полицейских. Главарь банды Фрэнк Малдун берет всю вину на себя, хотя роковой выстрел сделала его девушка Рут, и отправляется за решетку на много лет. Уже в тюрьме он узнает, что у него родилась дочь Сильвия. Чтобы увидеть девочку Фрэнк совершает побег за побегом, но вырваться на свободу ему удается только через четыре долгих года. Его следы ведут в противоположном от родных мест направлении, однако техасская полиция (и прежде всего Патрик Смоллс — офицер, раненный в той давней перестрелке) считает, что появиться беглец может только там, где находится маленькая Сильвия. Все готово к охоте на Малдуна, но, оказывается, что не только служители закона хотят заставить Фрэнка сполна заплатить по давним счетам.
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
История надуманная и Мара с Аффлеком на техасских гопников не похожи, но есть в этом своеобразная красота и поэзия. Под созерцательное настроение нормально идет. Большая, но чистая любовь, кругом добрые люди в основном, помогают, заботятся, а счастья нет, только усыхающая от времени надежда.
