Средневековье
– Священная Римская империя погружается в кровавый хаос, пока враждующие претенденты сражаются за опустевший трон. Отважный лидер наемников по имени Ян нехотя соглашается на коварный ход в политической игре: похитить невесту могущественного вельможи, чтобы преградить последнему путь к власти. Но неожиданно для себя Ян начинает испытывать сильные чувства к своей заложнице и, чтобы освободить ее, бросает вызов целой армии, стоящей на страже порочной аристократии. Герой понимает, что теперь судьба Империи, как, впрочем, и его любви, – не в руках королей, а только в его руках.
И в своей беспощадной битве Ян пойдет до конца.
Авторизация по e-mail