Средневековье - дублированный тизер-трейлер
Дата публикации: 13 сентября 2022
Средневековье – Священная Римская империя погружается в кровавый хаос, пока враждующие претенденты сражаются за опустевший трон. Отважный лидер наемников по имени Ян нехотя соглашается на коварный ход в политической игре: похитить невесту могущественного вельможи, чтобы преградить последнему путь к власти. Но неожиданно для себя Ян начинает испытывать сильные чувства к своей заложнице и, чтобы освободить ее, бросает вызов целой армии, стоящей на страже порочной аристократии. Герой понимает, что теперь судьба Империи, как, впрочем, и его любви, – не в руках королей, а только в его руках. И в своей беспощадной битве Ян пойдет до конца.
Rye Rihehxux 23 октября 2022, 07:37
Оценка
Очень нудный скучный фильм .
23 октября 2022, 07:37 Ответить
Comon 25 октября 2022, 02:39
Оценка
Буквально недельки три назад - был самый дорогой китайский фильм в истории. Теперь - самый дорогой чешский фильм в истории, и этим все сказано, черт побери!
25 октября 2022, 02:39 Ответить
6452653 25 октября 2022, 16:40
Оценка
Если коротко: ни уму ни сердцу. История выглядит фейковой, поведение главных героев слабо мотивировано, соответственно даже близко эффекта сопереживания не возникает. На месте чехов , я бы категорически запретил ассоциировать главного персонажа с их национальным героем (фильм в историческом плане является полной его профанацией)
25 октября 2022, 16:40 Ответить
Comon 26 октября 2022, 20:34
Оценка
Дык этож 14 век, мотивация и методы тогда были немножко другие, думаю аутентично всё как раз
26 октября 2022, 20:34 Ответить
Алиса Терентьева 10 ноября 2022, 11:18
Оценка
Хуже просто некуда, сюжет бедный, в фильме только драки и мясо ( отрубленные руки, кровь, кости, выбитые зубы). Смысловой нагрузки тоже 0. Драматизма больше, чем у школьниц. Актриса, игравшая главную героиню, умеет воспроизводить две эмоции: покер фэйс и тупейший шок. В каких-то моментах абсурдно до смеха. Потраченного времени жаль
10 ноября 2022, 11:18 Ответить
Станислав Ян 16 ноября 2023, 12:22
Оценка
Прекрасное кино. Почти Айвенго и Черная Стрела )
16 ноября 2023, 12:22 Ответить
Киноафиша.инфо 16 ноября 2023, 12:56
в ответ на сообщение Станислав Ян от 16 ноября 2023, 12:22
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
16 ноября 2023, 12:56 Ответить
6.5 Средневековье
Средневековье боевик, драма, исторический, 2022, Чехия
