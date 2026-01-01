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Лора Припон
Лора Припон Laura Prepon
Связи Лора Припон
Бен Фостер
Бен Фостер вместе с 2016 года
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Лора Припон

Laura Prepon

Дата рождения
7 марта 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Лора Припон

Родилась 7 марта 1980 года. Уотчунг, Нью-Джерси, США.

Связи Лора Припон
Бен Фостер
вместе с 2016 года Бен Фостер

Популярные фильмы

Как я встретил вашу маму 8.7
Как я встретил вашу маму (2005)
Оранжевый — хит сезона 8.1
Оранжевый — хит сезона (2013)
Девушка в поезде 7.0
Девушка в поезде (2016)

Фильмография Лора Припон

Шоу 90-х 6.2
Шоу 90-х
комедия 2023, США
Герой 6.5
Герой The Hero
драма, мелодрама, вестерн 2017, США
Девушка в поезде 7
Девушка в поезде The Girl on the Train
детектив, триллер 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
Оранжевый — хит сезона 8.1
Оранжевый — хит сезона
драма, комедия, криминал 2013, США
Фортуна Вегаса 4.8
Фортуна Вегаса Lay the Favorite
комедия 2012, США / Великобритания
Смотреть трейлер
Кухня 5
Кухня The Kitchen
комедия 2012, США
Смотреть трейлер
Как я встретил вашу маму 8.7
Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама 2005, США
Чуваки 5.5
Чуваки Slackers
комедия, мелодрама 2001, Канада / США
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Новости о Лора Припон
Вышел трейлер сериала «Шоу 90-х», который является продолжением «Шоу 70-х»
Вышел трейлер сериала «Шоу 90-х», который является продолжением «Шоу 70-х»
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Звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» Лора Препон и Бен Фостер помолвлены
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