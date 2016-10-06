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Лора Припон
Лора Припон
Laura Prepon
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Лора Припон
Laura Prepon
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Дата рождения
7 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер
Личные связи
Бен Фостер
вместе с 2016 года
Биография Лора Припон
Родилась 7 марта 1980 года. Уотчунг, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Лора Припон
Герой
драма, мелодрама, вестерн
2017, США
6.0
Девушка в поезде
детектив, триллер
2016, США
7.0
Чуваки
комедия, мелодрама
2001, Канада / США
5.0
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Звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» Лора Препон и Бен Фостер помолвлены
Хотя 2016 год проходит под знаком громких звездных разводов, хороших событий в мире шоу-бизнеса тоже хватает: стало известно, что звезда сериала «Оранжевой — хит сезона» Лора Препон
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6 октября 2016 13:45
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Бен Фостер
Ben Foster
вместе с 2016 года
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