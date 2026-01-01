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Лора Припон
Laura Prepon
Связи Лора Припон
Бен Фостер
вместе с 2016 года
Киноафиша
Персоны
Лора Припон
Лора Припон
Laura Prepon
Дата рождения
7 марта 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Лора Припон
Родилась 7 марта 1980 года. Уотчунг, Нью-Джерси, США.
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Связи Лора Припон
вместе с 2016 года
Бен Фостер
Популярные фильмы
8.7
Как я встретил вашу маму
(2005)
8.1
Оранжевый — хит сезона
(2013)
7.0
Девушка в поезде
(2016)
Фильмография Лора Припон
6.2
Шоу 90-х
комедия
2023, США
6.5
Герой
The Hero
драма, мелодрама, вестерн
2017, США
7
Девушка в поезде
The Girl on the Train
детектив, триллер
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.1
Оранжевый — хит сезона
драма, комедия, криминал
2013, США
4.8
Фортуна Вегаса
Lay the Favorite
комедия
2012, США / Великобритания
Смотреть трейлер
5
Кухня
The Kitchen
комедия
2012, США
Смотреть трейлер
8.7
Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама
2005, США
5.5
Чуваки
Slackers
комедия, мелодрама
2001, Канада / США
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Новости о Лора Припон
Вышел трейлер сериала «Шоу 90-х», который является продолжением «Шоу 70-х»
Звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» Лора Препон и Бен Фостер помолвлены
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