Бен Фостер
Награды
Награды и номинации Бена Фостера
Ben Foster
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Бена Фостера
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Television Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
