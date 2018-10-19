«Галвестон»: Рецензия Киноафиши

Иллюзия бегства

Рой Кеди (Бен Фостер) работал на одного крупного мафиози, а теперь прячется от него, рассекая на новом автомобиле и с паспортом на чужое имя по дорогам США. Правда, спасается он не один – начать жизнь с чистого листа мечтает и девятнадцатилетняя Роки (Эль Фаннинг), случайно оказавшаяся с ним в одной передряге. Девушка рано ушла из дома, перебивалась заработками в эскорте, а теперь хочет взять на себя ответственность за трехлетнюю сестру Тиффани. Судьба приводит эту компанию одиноких измученных и потерянных людей в Галвестон – курортный город на берегу океана.

Кадр из фильма «Галвестон»

«Галвестон» Мелани Лоран начинается как средний боевик. Брутальный мачо отказывается признавать проблемы, и хоть здоровье его явно подводит, он упрямо держится в седле и рвется провернуть очередное дело. Вскоре к нему в попутчицы навяжется красавица-блондинка – хрупкая, как фарфоровая кукла, и порочная донельзя, по крайней мере на первый взгляд. И Лоран очень неровно справляется с таким лихим началом. Сцена с западней постановщице удалась, но в ее фильме невооруженным глазом заметны клише, и над «вскользь» брошенными фразами разве что не висит неоновая табличка «Внимание, внимание, все это не просто так сказано!». Ситуация изменяется, когда «Галвестон» уходит в сторону от бандитских разборок, и вместо бесконечных драк и дотошной погони плохих дядек за плохими снаружи, но добрыми внутри главными героями зритель видит, как постепенно портреты Роки и Роя становятся все четче, а за их спинами проступает Америка без прикрас.

Кадр из фильма «Галвестон»

Мелани Лоран не стесняется прибегать к лобовым сравнениям и прямо называет захолустье, где выросла Роки, адом. «Галвестон» показывает полуразрушенные дома, больше пригодные для декораций постапокалиптического экшна и зомби-хоррора, чем для проживания. Малышка Тиффани так неожиданно появляется посреди одного из дворов, что первые доли секунды кажется перед нами приведение или галлюцинация Роя, беспощадно заливающего в себя все новые порции спиртного. Главные герои фильма и живут в аду, и несут этот ад в себе. Несколько другим предстает город Галвестон, но опасностей и искушений тут не убавляется. Лоран едва ли не приближается к «Проекту «Флорида» Шона Бэйкера. Местами в фильме слышны сюжетные переклички с инди-лентой, но в центре внимания постановщицы не переживания детей, а ошибки взрослых.

Кадр из фильма «Галвестон»

Изначально роль Роя досталась Маттиасу Шонартсу. Бельгийцу, и правда, хорошо удаются подобные типажи. Он с легкостью совмещает в одном образе силу, уверенность в своих действиях, наивность на уровне с фатальной глупостью и ранимость, стоит вспомнить хотя бы «Ржавчину и Кость» Жака Одияра, «Телохранителя» Алис Винокур, «Страсть и верность» Михаэля Р. Роскама и его же «Бычару». Когда смотришь «Галвестон», тень Шонартса словно нависает над Кеди, и избавиться от мысли, как органично бы тот смотрелся в этом образе, трудно. Справедливости ради, надо сказать, что Бен Фостер не фальшивит, в нем нет почти животного магнетизма Шонартса, но для фильма Мелани Лоран это не становится серьезной проблемой и, быть может, даже играет на руку, ведь постановщица избегает тяжеловесных намеков на сексуальную подоплеку отношений между Роем и его юной спутницей.

Кадр из фильма «Галвестон»

«Галвестон» не уходит в смакование притяжения, что может возникнуть, между двумя беглецами. Это не история об обретении любви между мужчиной и женщиной или вспышке неудержимой страсти. Через ворох клише о качке и блондинке в бегах Лоран подбирается к главному – она всматривается в людей травмированных, давно потерявших надежду на счастье, и наблюдает за тем, как они себя поведут, когда у них появится шанс пожить нормальной жизнью вдали от криминала, при этом фильм не опускается до излишней сентиментальности.

Елена Громова

В российском прокате с 18 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Галвестон»