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Киноафиша Рецензии «Допинг»: Рецензия Киноафиши

«Допинг»: Рецензия Киноафиши

15 февраля 2016 00:00
«Допинг»: Рецензия Киноафиши

Скандал вокруг персоны Лэнса Армстронга, профессионального велогонщика и семикратного чемпиона Тур де Франс, победившего рак, шокировал весь мир. Некогда герой Америки, а ныне её самое большое разочарование, он, спустя 7 лет слухов и молчания, дал интервью Опре Уинфри, в котором признался, что все его победы стали результатом приёма запрещённых препаратов. Спортсмен во всеуслышание заявил, что с конца 90-х постоянно принимал эритропоэтин, тестостерон и делал переливания крови, благодаря чему его физические силы и выносливость повышались в несколько раз. Это стало большим ударом не только для коллег Армстронга, но и для миллионов его почитателей. Многие из них позже заявили, что публичное раскаяние было недостаточно искренним. А британский режиссёр Стивен Фрирз решил сам во всём разобраться и при помощи языка кино пролить свет на историю дисквалифицированного чемпиона.

«Допинг»: Рецензия Киноафиши

Вроде всё в картине Фрирза отлично, но эмоций особых она не вызывает, в отличие, например, от той же «Королевы», где перед зрителями обнажается душа, казалось бы, навеки осуждённая на скрытность и засекреченность. Вся проблема «Допинга» в том, что он делает упор не на личность самого Лэнса Армстронга, а скорее равнодушно показывает хронику его жизни. Свидетельством тому бесконечное чередование годов, за которым не успеваешь уследить, а также постоянные хроникальные вставки соревнований. Не совсем понятно, почему человек, который в самом начале признаётся, что просто очень любит езду на велосипеде, немногим позже делает своим безоговорочным приоритетом победу, а не получение удовольствия от самого процесса. Почему именно после серьёзной операции он стал одержим чемпионским титулом? Вполне разумно предположить, что престиж, деньги и популярность одурманили его рассудок, однако не совсем ясно, терзался ли Лэнс хоть раз муками совести. Небольшие намёки на внутреннюю борьбу всё же есть в сцене с зеркалом, когда герой репетирует перед публичным выступлением реплику, что его тесты на допинг никогда не давали положительный результат. Но, несмотря на это, фильму не удалось далеко уйти от документалистики.

«Допинг»: Рецензия Киноафиши

Самой сильной стороной ленты является актёрский состав. Бен Фостер не только внешне походит на Армстронга, но и полностью сливается с его личностью. Его волнение, стираемое непробиваемым спокойствием на публике, и натянутые улыбки во время обмана, помогают уловить ощущение, что перед вами настоящий антигерой. Однако такой эффект он производит лишь на смотрящего со стороны, а вот ставшие очевидцами его заявлений так и не сумели заметить мастерскую ложь. Крис О’Дауд, благодаря своей природной искренности, сопутствующей ему в каждом фильме, великолепно подошёл на роль честного журналиста, стремящегося докопаться до истины. Прочие актёры, хоть и задерживаются в кадре недолго, великолепно дополняют общую картину. Убедительны здесь все наповал: и слегка мандражирующий Эдвард Хогг, и непроницаемый Дени Меноше, и несравненные брови Ли Пейса, и даже Джесси Племонс, от которого с его внешностью постоянно ожидаешь подвоха. Поэтому, даже несмотря на чрезмерную суховатость, фильм стоит посмотреть хотя бы ради впечатляющего выполнения актёрами своей работы. К тому же, если вся эта шумиха прошла мимо вас, то будет повод наверстать упущенное в более интересном формате.

«Допинг»: Рецензия Киноафиши

Трошина Олеся

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