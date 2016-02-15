«Допинг»: Рецензия Киноафиши

Скандал вокруг персоны Лэнса Армстронга, профессионального велогонщика и семикратного чемпиона Тур де Франс, победившего рак, шокировал весь мир. Некогда герой Америки, а ныне её самое большое разочарование, он, спустя 7 лет слухов и молчания, дал интервью Опре Уинфри, в котором признался, что все его победы стали результатом приёма запрещённых препаратов. Спортсмен во всеуслышание заявил, что с конца 90-х постоянно принимал эритропоэтин, тестостерон и делал переливания крови, благодаря чему его физические силы и выносливость повышались в несколько раз. Это стало большим ударом не только для коллег Армстронга, но и для миллионов его почитателей. Многие из них позже заявили, что публичное раскаяние было недостаточно искренним. А британский режиссёр Стивен Фрирз решил сам во всём разобраться и при помощи языка кино пролить свет на историю дисквалифицированного чемпиона.

Вроде всё в картине Фрирза отлично, но эмоций особых она не вызывает, в отличие, например, от той же «Королевы», где перед зрителями обнажается душа, казалось бы, навеки осуждённая на скрытность и засекреченность. Вся проблема «Допинга» в том, что он делает упор не на личность самого Лэнса Армстронга, а скорее равнодушно показывает хронику его жизни. Свидетельством тому бесконечное чередование годов, за которым не успеваешь уследить, а также постоянные хроникальные вставки соревнований. Не совсем понятно, почему человек, который в самом начале признаётся, что просто очень любит езду на велосипеде, немногим позже делает своим безоговорочным приоритетом победу, а не получение удовольствия от самого процесса. Почему именно после серьёзной операции он стал одержим чемпионским титулом? Вполне разумно предположить, что престиж, деньги и популярность одурманили его рассудок, однако не совсем ясно, терзался ли Лэнс хоть раз муками совести. Небольшие намёки на внутреннюю борьбу всё же есть в сцене с зеркалом, когда герой репетирует перед публичным выступлением реплику, что его тесты на допинг никогда не давали положительный результат. Но, несмотря на это, фильму не удалось далеко уйти от документалистики.

Самой сильной стороной ленты является актёрский состав. Бен Фостер не только внешне походит на Армстронга, но и полностью сливается с его личностью. Его волнение, стираемое непробиваемым спокойствием на публике, и натянутые улыбки во время обмана, помогают уловить ощущение, что перед вами настоящий антигерой. Однако такой эффект он производит лишь на смотрящего со стороны, а вот ставшие очевидцами его заявлений так и не сумели заметить мастерскую ложь. Крис О’Дауд, благодаря своей природной искренности, сопутствующей ему в каждом фильме, великолепно подошёл на роль честного журналиста, стремящегося докопаться до истины. Прочие актёры, хоть и задерживаются в кадре недолго, великолепно дополняют общую картину. Убедительны здесь все наповал: и слегка мандражирующий Эдвард Хогг, и непроницаемый Дени Меноше, и несравненные брови Ли Пейса, и даже Джесси Племонс, от которого с его внешностью постоянно ожидаешь подвоха. Поэтому, даже несмотря на чрезмерную суховатость, фильм стоит посмотреть хотя бы ради впечатляющего выполнения актёрами своей работы. К тому же, если вся эта шумиха прошла мимо вас, то будет повод наверстать упущенное в более интересном формате.

Трошина Олеся