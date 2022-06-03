Прорваться в НБА, 2022

Адам Сэндлер, которого зрители привыкли видеть в легкомысленных комедийных ролях, раскрылся в фильме по-новому. Он сыграл в спортивной драме персонажа, который на заре своей карьеры решается на отважный шаг – продвинуть команду в НБА, чтобы начать играть по-крупному. Герой Сэндлера настолько верит в себя и успех своих игроков, что в конечном итоге добивается своего, несмотря на трудности. В одной из сцен он говорит: «Я живу этой игрой», что еще больше подогревает градус ответственности.
Талантливый испанский баскетболист, благодаря которому команда начинает играть в профессиональной Лиге, не питает иллюзий по поводу головокружительного успеха. Он идет на сделку со скаутом только ради своей семьи – мамы и маленькой дочери. Спортсмен хочет стать в ее глазах героем и обеспечить ей достойную жизнь – в этом заключается его мотивация.
Благодаря работе консультантов, в числе которых был профессиональный игрок в баскетбол Леброн Джеймс, сцены матчей показаны сверхпрофессионально. Зритель сможет прочувствовать настоящий командный дух, ощутить адреналин и напряжение от соревнований. Четко поставленные игры создают впечатление нахождения на реальном матче.
Съемочный процесс стартовал в самый разгар пандемии коронавируса – в октябре 2020 года. Команда путешествовала между Испанией и США. Для съемок захватили локации острова Майорка в Средиземном море, а также в Филадельфии.
Первоначально герой Адама Сэндлера находит талантливого игрока в уличный баскетбол в Китае, но этот пункт в сценарии пришлось изменить из-за давления со стороны Netflix, который на момент разработки этого фильма не вел бизнес в Китае.
Фильм имеет сюжет, схожий с вымышленной лентой «Сайонара Дэйви», показанной в «Приколистах» 2009 года с Адамом Сэндлером.
Проект создавался исключительно для релиза на стриминговом сервисе Netflix, однако премьера все же состоится в ограниченном прокате в кинотеатрах на территории США. Релиз не будет официально доступен для просмотра в России.
Адам Сэндлер выступил не только главным актером, но и продюсером фильма при помощи своей производственной компании Happy Madison Productions. Его партнерами стали Леброн Джеймс, Аллен Коверт, Джо Рот и другие.
Несостоявшийся баскетбольный скаут, отдыхая в Испании, обнаруживает талантливого игрока. Правда, тот играет в стритбол и не стремится переходить в профессиональный спорт. Теперь скауту предстоит убедить новичка задуматься о большем, ведь в нем герой видит возможность вернуться в НБА.
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