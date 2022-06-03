Прорваться в НБА, 2022

Адам Сэндлер, которого зрители привыкли видеть в легкомысленных комедийных ролях, раскрылся в фильме по-новому. Он сыграл в спортивной драме персонажа, который на заре своей карьеры решается на отважный шаг – продвинуть команду в НБА, чтобы начать играть по-крупному. Герой Сэндлера настолько верит в себя и успех своих игроков, что в конечном итоге добивается своего, несмотря на трудности. В одной из сцен он говорит: «Я живу этой игрой», что еще больше подогревает градус ответственности.

Талантливый испанский баскетболист, благодаря которому команда начинает играть в профессиональной Лиге, не питает иллюзий по поводу головокружительного успеха. Он идет на сделку со скаутом только ради своей семьи – мамы и маленькой дочери. Спортсмен хочет стать в ее глазах героем и обеспечить ей достойную жизнь – в этом заключается его мотивация.

Благодаря работе консультантов, в числе которых был профессиональный игрок в баскетбол Леброн Джеймс, сцены матчей показаны сверхпрофессионально. Зритель сможет прочувствовать настоящий командный дух, ощутить адреналин и напряжение от соревнований. Четко поставленные игры создают впечатление нахождения на реальном матче.