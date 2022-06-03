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Постер фильма Прорваться в НБА
7.3
Прорваться в НБА - Трейлер
Киноафиша Фильмы Прорваться в НБА
7.3

Прорваться в НБА

, 2022
Hustle
США / комедия, спорт / 18+
Трейлеры
Постер фильма Прорваться в НБА
7.3
Прорваться в НБА - Трейлер
Прорваться в НБА  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Адам Сэндлер, которого зрители привыкли видеть в легкомысленных комедийных ролях, раскрылся в фильме по-новому. Он сыграл в спортивной драме персонажа, который на заре своей карьеры решается на отважный шаг – продвинуть команду в НБА, чтобы начать играть по-крупному. Герой Сэндлера настолько верит в себя и успех своих игроков, что в конечном итоге добивается своего, несмотря на трудности. В одной из сцен он говорит: «Я живу этой игрой», что еще больше подогревает градус ответственности.

Талантливый испанский баскетболист, благодаря которому команда начинает играть в профессиональной Лиге, не питает иллюзий по поводу головокружительного успеха. Он идет на сделку со скаутом только ради своей семьи – мамы и маленькой дочери. Спортсмен хочет стать в ее глазах героем и обеспечить ей достойную жизнь – в этом заключается его мотивация.

Благодаря работе консультантов, в числе которых был профессиональный игрок в баскетбол Леброн Джеймс, сцены матчей показаны сверхпрофессионально. Зритель сможет прочувствовать настоящий командный дух, ощутить адреналин и напряжение от соревнований. Четко поставленные игры создают впечатление нахождения на реальном матче.

Съемочный процесс стартовал в самый разгар пандемии коронавируса – в октябре 2020 года. Команда путешествовала между Испанией и США. Для съемок захватили локации острова Майорка в Средиземном море, а также в Филадельфии.

Первоначально герой Адама Сэндлера находит талантливого игрока в уличный баскетбол в Китае, но этот пункт в сценарии пришлось изменить из-за давления со стороны Netflix, который на момент разработки этого фильма не вел бизнес в Китае.

Фильм имеет сюжет, схожий с вымышленной лентой «Сайонара Дэйви», показанной в «Приколистах» 2009 года с Адамом Сэндлером.

Проект создавался исключительно для релиза на стриминговом сервисе Netflix, однако премьера все же состоится в ограниченном прокате в кинотеатрах на территории США. Релиз не будет официально доступен для просмотра в России.

Адам Сэндлер выступил не только главным актером, но и продюсером фильма при помощи своей производственной компании Happy Madison Productions. Его партнерами стали Леброн Джеймс, Аллен Коверт, Джо Рот и другие.

Несостоявшийся баскетбольный скаут, отдыхая в Испании, обнаруживает талантливого игрока. Правда, тот играет в стритбол и не стремится переходить в профессиональный спорт. Теперь скауту предстоит убедить новичка задуматься о большем, ведь в нем герой видит возможность вернуться в НБА.

В ролях

Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Stanley Sugerman
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Rex Merrick
Бен Фостер
Бен Фостер
Vince Merrick
Куин Латифа
Куин Латифа
Teresa Sugerman
Джон Коллин Барклай
Хуан Эрнангомес
Bo Cruz
Кенни Смит
Leon
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
Kermit Wilts
Джордан Халл
Alex Sugerman
Мария Ботто
Мария Ботто
Paola
Ainhoa Pillet
Lucia
Режиссер Джеремайя Загар
Сценарист Taylor Materne, Уилл Феттерс
Композитор Дэн Дикон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 3 июня 2022
Премьера в мире 3 июня 2022
Дата выхода
3 июня 2022 США
8 июня 2022 Южная Корея 15
MPAA R
Производство Happy Madison Productions, Kirschenbaum Productions, Roth Films
Другие названия
Hustle, Garra, Le haut du panier, Arremessando Alto, Hustle: Cuộc Đua NBA, Hustle: O Grande Salto, Kova vääntö, Marea încercare, Mindent egy lapra, Prilika života, Rzut życia, Životní trefa, Životný zásah, Дорога до НБА, Прилика живота, Прорваться в НБА, همّة في ملاعب السلّة, 허슬, ハッスル, 必勝球探, 籃兒當搏盡, Acele, Cuộc Đua NBA, HUSTLE／ハッスル, 拼进NBA, HUSTLE ハッスル, زرنگ بازی

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 17 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 июня 2023

Трейлеры фильма

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Прорваться в НБА - Трейлер
Прорваться в НБА Трейлер
Прорваться в НБА - Тизер
Прорваться в НБА Тизер
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саундтрек фильма Прорваться в НБА

Цитаты

Стэнли Берен [Боу] Ты любишь эту игру? Я имею в виду, любишь всем сердцем? Потому что если нет, давай даже не будем начинать. Не открывай эту дверь. Они просто захлопнут её у нас перед носом. Я люблю эту игру. Я живу этой игрой. Тысячи других парней ждут своего шанса и одержимы этой игрой. Одержимость всегда победит талант. У тебя есть весь талант мира, но ты одержим? Давай посмотрим правде в глаза. Там, на площадке, ты против себя. Когда ты выходишь на паркет, ты должен думать: "Я лучший из всех". Так что позволь мне спросить тебя снова. Ты любишь эту игру?

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