«Гарри Хафт: Последний бой»: Рецензия Киноафиши

Боксера Гарри Хафта (Бен Фостер) зовут на ринг, обозначая как «героя, выжившего в Освенциме». Он выходит, никак не подчеркивая этот титул, и бьется с молодым боксером, который явно бодрее и ловчее него. Раунды сменяют друг друга, но, увы, Хафт, проигрывает. Это уже не первое поражение в его карьере — что-то сломило его дух, и прежние успехи (тринадцать побед) становятся лишь эхом прошлого, а звание выжившего в концентрационном лагере никого уже не привлекает.

События разворачиваются через несколько лет после окончания Второй мировой войны. Хафт на самом деле не Гарри, а Герцко — имя на американский манер он взял, уехав в Штаты из лагеря для бывших заключенных, который был обустроен войсками союзников. В основе картины Барри Левинсона («Человек дождя», «Тутси») — судьба реального человека, сумевшего выжить в лагере, но, в отличие от многих, не вопреки, а благодаря.

Гарри Хафт: Последний бой

Судьба Хафта — не из простых, в ней много белых пятен. «Ты говоришь, что выжил в Освенциме, но никому не рассказываешь, каким образом», — советует герою его брат. Дело в том, что процесс выживания не был спланированным; по сути, Хафту никто не оставил выбора (и это один из главных мотивов фильма Левинсона). Главный герой попадает в спектр внимания надзирателя СС, который тренирует рослого мужчину, позволяет ему хорошо питаться и получать медицинскую помощь. Взамен Герцко должен был боксировать на потеху Третьему рейху.

Драма не только в том, что Хафт оказался, по сути, в безвыходном положении (впрочем, для кого-то «сражаться или умереть» — это тоже выбор). Оппонентами боксера-еврея стали его «сокамерники» — другие евреи, пребывающие в лагере. Большинство из них не обладали ни опытом, ни сноровкой, ни желанием сражаться и устраивать шоу. К сожалению, участь их была предрешена: так, в одной из сцен соперник Герцко в очередном клинче просит героя «дать ему умереть по-человечески».

«Гарри Хафт: Последний бой» (в оригинале The Survivor — название, более точно передающее суть картины) с первых минут дает понять, что не имеет ничего общего с типовыми спортивными драмами в целом и историями о боксе в частности. Это даже близко не «Рокки», не «Малышка на миллион» или десяток других схожих фильмов, выстроенных примерно по одному сценарному тропу. Режиссер с огромным опытом работы — 6 апреля Барри Левинсону исполнится 80 лет, 40 из которых он посвятил миру кино — мог бы сделать и такой фильм, но не суметь бы вложить в него посыл, который присутствует в этой картине.

Гарри Хафт: Последний бой

Это в принципе фильм не про бокс, а про судьбу человека. Сложную, неоднозначную, насыщенную событиями и людьми. Поступкам и решениям Герцко дается моральная и законодательная оценка с самых разных сторон. И, конечно, она поляризует и общество, в котором пребывает главный герой, и его самого. Хафт не в состоянии зацепиться за сколь-нибудь малое подобие гармонии. Гештальт из прошлого тревожит каждый день, плюс опыт жизни в концентрационном лагере — переживание не из простых, которое не подпадает даже под ПТСР, типовое для военнослужащих, прошедших горячие точки.

Для более наглядной двойственности происходящего Левинсон использует классический прием — повествования скачет из настоящего в прошлое, параллельно меняя цветные 50-е годы на черно-белые 40-е. Получается эдакий монохром для бедных — черно-белые сны Герцко Хафта проносятся в ускоренном режиме, возвращая зрителя в лагерные эпизоды, а потом «выныривая» в реальность с куда более мягкими цветами вокруг. В этих «снах» еврей-боксер не пытается проронить ни слова — фашистский (читай: тоталитарный) режим позволяет говорить лишь тогда, когда ему что-то нужно, и этот жесткий постулат работает в отношениях «наставник – ученик», образовавшихся у Герцко и офицера СС.

Гарри Хафт: Последний бой

Сегодня «Гарри Хафт: Последний бой» смотрится далеко не как обыкновенный байопик, основанный на пронзительной истории выживания пленных Освенцима. Это объемный портрет новой реальности (несмотря на то, что события «настоящего» у Левинсона происходят 70 лет назад), в которой зрителям довольно легко ассоциировать себя с боксером Хафтом и его переживаниями.

Новый проект Барри Левинсона удивительно точно попадает в мир за окном. В людей, вынужденных скрывать свою национальность, чтобы не навлечь на себя косые взгляды — тренер боксера, с которым у Хафта будет бой (Дэнни ДеВито), буквально называется другим именем, а свое настоящее, еврейское, просит Герцко забыть. В сообщество людей, неспособных взять на себя коллективную вину за произошедшее — сам Хафт в какой-то момент даже отрицает собственное еврейство. В память, естественным образом вытесняющую наиболее травматичные эпизоды — корни чувства вины главного героя станут понятны лишь ближе к финалу.

«Гарри Хафт: Последний бой» — пример многогранного кино, которое старается ответить на большое количество вопросов и в целом делает это весьма успешно. Пусть и некоторые провисания у Левинсона все-таки остаются (но из разряда «понять и простить»). Главное, что извлекает Хафт на старости лет — жизнь стоит того, чтобы прожить ее по максимуму, пока можешь. Прощать — не обязанность, а право, причем право лишь тех, кто сумел одолеть внутренних демонов.